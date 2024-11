Nadal: «No sé cómo puedo responder si es que llego a jugar algún partido»

Cada paso que da Rafa Nadal en Málaga rezuma a despedida, a esas sensación de las últimas veces. La última concentración junto a los compañeros, los últimos entrenamientos previos, las últimas cenas juntos… Este martes ha dado un nuevo paso más hacia ese inexorable momento del fin de su carrera.

Compareció ante los medios de comunicación en su última rueda de prensa previa a un partido. O la penúltima. Todo dependerá de si España supera la primera eliminatoria de la Copa Davis ante Países Bajos. Este martes presidió la rueda de prensa, centrado en el medio de la comitiva española. A su derecha, Alcaraz, quien ya ha tomado el testigo, a su izquierda, Ferrer, capitán de la Copa Davis.

«No hay despedida ideal. Los finales de película son para películas americanas. Hace tiempo que me di cuenta que no tendría una despedidas así. Será la que vaya a ser. Sería fantástico tener al equipo competitivo. No sé cómo puedo responder si es que llegara a jugar algún partido. Llevo meses que he jugado muy poco en el circuito. Me preparo al máximo para tratar de llegar lo mejor posible a la pista. No me gusta hacerme especulaciones. Será lo que tenga que ser. Intentaré dar el máximo para que las cosas vayan bien», inicia el balear.

Rafa prima lo colectivo por encima de lo individual. «Voy a disfrutar al máximo, ya sea como animador desde fuera o desde dentro de la pista. Es una competición difícil por el formato y por la pista que es. Mucha gente ha crecido viéndome jugar y esa etapa se acabará. Es parte de la vida misma. Lo viviré de la mejor manera posible con la normalidad que he vivido todo en mi vida. Sin ningún exceso».

Alcaraz había asegurado, mientras disputaba las ATP Finals en Turín, que era más importante despedir a de la mejor manera a Rafa que la propia Copa Davis. Nadal pone el foco en el objetivo de la Ensaladera. «La despedida no tiene que generar un debate. La despedida se va a producir, no hace falta comparar una cosa con la otra. Estamos aquí para competir. Lo demás no nos puede distraer para lo que hemos venido aquí. Todo tiene un principio y un final. Estoy convencido de que para todos nosotros lo importante es la Copa Davis. Cuando toque se hará la despedida y finalizará una época para mí».

La última concentración, últimos entrenamientos, últimas charlas técnicas… «Estoy viviendo todo con normalidad. No estoy con la montaña rusa de emociones, tengo todo muy aceptado. Soy una persona sensible, pero tiendo a relativizar tanto los buenos como los malos momentos. Al final, la vida sigue. Todos los deportistas pasan por estos procesos. No estoy quemado del tenis. Si pudiera, seguiría jugando, pero no tengo la oportunidad de jugar a nivel para que me compense a nivel personal. Con tranquilidad y el apoyo de las personas que quieren lo mejor para mí, tomé la decisión que creía que debía tomar».

El calvario de las lesiones propició la decisión del balear de retirarse. «Si tengo que hacer una explicación con lo que ha sido mi lucha con mi cuerpo… necesitaríamos más tiempo. Desde la lesión del Open de Australia siento que no he podido competir con la libertad que he me hubiera gustado. Siempre encontraba ventanas para desarrollar la actividad con relativa normalidad, pero tras esta última siento que no es así. No me da espacios de entrenamientos y competición como para entrenar al máximo. Es un cóctel que me hace tomar la decisión».