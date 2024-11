Nadal sorprende en Málaga con un espectacular estado físico: brutal punto en el entrenamiento

Apura Rafa Nadal su preparación para su último torneo como tenista profesional. La última página del exitoso libro de Rafa Nadal ha comenzado a escribirse. Su arribo en Málaga así lo confirma. Es el principio del fin para él. La Costa del Sol será testigo de la Copa Davis en la que colgará la raqueta, su último torneo de siempre.

El balear ya se ha ejercitado en la pista del Carpena sobre la que ha dejado fenomenales sensaciones. Tal vez por encima de las que se esperaban. Durante el entrenamiento disputó un set junto a Bautista en el que dejó grandes puntos. Uno lució por encima del resto. El que protagonizó al subir a la red para devolver una dejada de su compatriota. Sobrado de piernas, llegó y cambió la dirección de la pelota.

Tremendo dilema tiene por delante David Ferrer de cara a la eliminatoria de España frente a Países Bajos en cuartos de final de la Copa Davis 2024. Deberá escoger para el primer punto individual a Bautista o al propio Rafa y, tal y como se observa en los entrenamientos, el tenista balear se encuentra en buenas condiciones.

El tenista balear aterrizó en la ciudad andaluza el pasado jueves acompañado de Carlos Moyá, su entrenador, procedente de Mallorca, donde ha estado entrenando en su Academia de Manacor para preparar el asalto a la que sería su sexta Ensaladera.

Málaga, el principio del fin para Nadal

Rafa fue recibido por Feliciano López, ex compañero suyo y actual director de las Finales de la copa del mundo de tenis masculino.Más allá de dos dos partidos de exhibición en el Six Kings Slam, no compite en torneo oficial desde que lo hiciera en los Juegos Olímpico de París.

Uno de los partidos individuales es para Alcaraz y, para el restante, Bautista ejerce como principal candidato. Existe la opción de que su desempeño sea en doble, junto a Granollers, en el que podría ser el punto decisivo en caso de que la eliminatoria llegue igualada.