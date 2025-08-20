El PP citará a Aagesen, Marlaska y Robles en el Senado por la gestión de los incendios

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado la citación de tres ministros de Sánchez para dar explicaciones ante la Cámara Alta por su gestión al frente de los incendios forestales. Se trata de la titular de la cartera para la Transición Ecológica, Sara Aegesen; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Desde el Salón de los Pasos Perdidos del Senado, la portavoz popular ha trasladado la petición de su grupo de pedir también la habilitación del mes de agosto para que la citación de los ministros, que se haga de manera «urgente», pueda celebrarse la próxima semana de manera extraordinaria.

«Vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional», ha expresado la senadora del PP que ha explicado que la petición de explicaciones a los tres miembros del Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez, responde únicamente a la necesidad de que los afectados «quieren respuestas, y qué mejor que darlas en el Senado».

«El Gobierno no ha estado a la altura ante una catástrofe de estas dimensiones y por ello, desde el Senado, vamos a exigir todas las respuestas», ha afirmado la dirigente popular. A su juicio, la ministra Aegesen, quien además de ser ministra de Transición Ecológica es la responsable de Reto Demográfico, «ha abandonado al medio rural y no ha hecho nada para luchar contra el Reto Demográfico».

Según ha manifestado García, se pedirán también desde el PP explicaciones sobre «sus políticas dogmáticas y radicales en materia medioambiental», así como por el que ha acusado «abandono de los montes» por parte de su cartera ministerial.

Sobre los ministros de Interior y de Defensa, la portavoz del PP en el Senado ha señalado también que sobre ellos se exijan la asunción de responsabilidades «para que den cuenta de las actuaciones en tiempo y forma, o no, del Gobierno, los tiempos de respuesta y recursos empleados» para la extinción de los incendios que, en lo que va de semana, ya han calcinado casi más de 150.000 hectáreas en toda España.

«Los españoles y las personas afectadas por esta catástrofe tienen que tener respuesta a lo que ha pasado y lo que ha hecho el Gobierno», ha asegurado a lo que ha añadido que deban hacerlo además antes del próximo 31 de agosto, es decir, a lo largo de la próxima semana.