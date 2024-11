Alcaraz se rinde a Nadal: «Me siento afortunado por poder compartir todo esto con él»

Tremendo dilema tiene por delante David Ferrer de cara a la eliminatoria de España frente a Países Bajos en cuartos de final de la Copa Davis 2024. Deberá escoger para el primer punto individual a Bautista, que viene de ganar el torneo de Amberes y está en un gran estado de forma o al propio Rafa y, tal y como se observa en los entrenamientos, el tenista balear se encuentra en buenas condiciones. Con Alcaraz asegurado uno de los dos puntos individuales, el segundo todavía es una incógnita.

España busca resarcirse de la decepción de la temporada pasada en un torneo encapsulado por la retirada de Nadal. La puesta en escena así lo refleja. Ferrer, capitán del equipo español, compareció ante los medios a la izquierda de un Nadal que presidía la comparecencia. El balear copó los focos, pero la mentalidad está puesta en lo colectivo.

Alcaraz debía ganar a Zverev y esperar para mantener estable su pulso en las ATP Finals. No ocurrió ni lo primero ni lo segundo. Carlitos claudicó ante el alemán y se marchó al aeropuerto antes de tiempo. En su agenda, el vuelo a Málaga no estaba previsto hasta este lunes, pero la prematura eliminación le obligó a hacer las maletas antes de tiempo. Madrugó para el pasado sábado para, a primera hora de la tarde, arribar en la Costa del Sol y unirse al resto de integrantes de La Armada española para preparar la Final a 8 de la Copa Davis.

Lo hizo, eso si, algo renqueante del resfriado que le obligó a jugar con una tirita nasal en Turín. «Sigo un poco resfriado, pero he podido entrenar prácticamente con normalidad. Vamos a ver en los próximos días. Casi me he olvidado del resfriado y estoy mejor de lo que estaba en Turín. El lunes entrené a una intensidad muy alta. Veremos a ver qué tal esta tarde», asegura.

Un torneo, el de la Copa Davis, cuyos focos se desvían hacia la figura de Rafa Nadal, que pondrá fin a su exitosa carrera después de Málaga. Estos son sus últimos entrenamientos, última concentración y Alcaraz lo exprime al máximo. «Me siento afortunado de haber compartido pista con él. Poder estar aquí, con él, tanto dentro como fuera de la pista lo que me hace sentir es muy afortunado».