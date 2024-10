Rafa Nadal apunta al dobles en la Copa Davis tras los últimos éxitos de Roberto Bautista

Un día después de que Nadal y Djokovic danzaran por última vez y Sinner y Alcaraz recibieran el testigo generacional de manera prácticamente definitiva en Riad, en Amberes se produjo una redención. La de Roberto Bautista, que volvió a ganar un título tras más de dos años de sequía. «Nadie se imagina lo feliz que me hace este trofeo», aseguró el tenista de 36 años.

La perseverancia ha sido el motor de una longeva carrera que se vio truncada tras sufrir una caída mientras montaba a caballo, su otra pasión. Sufrió una fractura de peroné que le tuvo apartado durante meses y provocó una caída en el ranking y una condena, la de disputar rondas previas en cada torneo. «Seguí yendo a entrenar con una sonrisa en la cara. Simplemente he intentado pelear hasta el final de mi carrera. Merecía una semana como esta», asegura.

En apenas cinco días ha precintado cinco victorias, ante rivales de altura. Por el camino dejó a Etcheverry y Auger-Aliassime para citarse en la final con el checo Lehecka, número 28 del mundo al que derrotó (7-5, 6-1) en poco más de una hora. De Amberes viajará a Basilea para disputar el ATP 500, jugará la previa al Masters 1000 de París y el ATP 250 de Metz.

Todo ello como preparación para la Copa Davis de noviembre en Málaga. Su rendimiento alimenta la zozobra de David Ferrer, seleccionador del equipo español. La Armada disputará ante Países Bajos la primera eliminatoria que, como todas, consta de dos partidos individuales y uno de dobles. Con un partido de individual para Alcaraz, Ferrer deberá decidir entre Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers para el siguiente.

«Tengo mucha confianza en que Rafa llegue en buenas condiciones para lo que haga falta. No sé si jugará o no, pero si él está en las condiciones y lo veo bien, es posible que esté. Para un punto definitivo al que mejor puedo poner es a Rafa Nadal, por la experiencia, por la capacidad y por el manejo de presión. Si a alguien tengo que poner un punto decisivo y Rafa está bien, es a Rafa Nadal», asegura Ferrer, que pese a no transmitir una respuesta, tiene claros los condicionantes. Al igual que el propio Rafa Nadal.

El balear, se desmarca. «Voy a estar en el equipo porque mi capitán lo ha considerado así. Intentaré prepararme de la mejor manera posible, pero evidentemente, no voy a estar jugando mi partido si el capitán no me viera con más posibilidades que mi compañero. No porque me vaya a retirar tengo que jugar partido individual. Lo haré así si estoy mejor preparado que mis compañeros. Tengo la responsabilidad de representar España», asegura.

Además, Nadal hace hincapié en lo que se celebrará en Málaga, que está por encima de su despedida. «Esto no es mi retirada, es la Copa Davis, que va muy por delante de mi despedida. Si no estoy preparado, no voy a asumir una cosa que no me toca», asegura. Todavía resta un mes para que tome la decisión. Ferrer se lo piensa.