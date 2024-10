Locura para ver a Rafa Nadal en la Copa Davis: el precio de la entrada media aumenta un 1.436%

Rafa Nadal se despide. Anunció su adiós el pasado jueves. «Me retiro del tenis profesional. Mil gracias a todos». Su retirada deja un vacío en el tenis, aunque unas vitrinas rebosantes. 92 trofeos, 63 corresponden a tierra batida y 22 a Grand Slams. El balear llevaba años que había dejado sentirse tenista, al menos como él lo entiende, que es compitiendo plenamente dentro de la pista.

Se acaba así un vuelo cuyo trayecto de 23 años ha estado repleto de éxitos hasta su aterrizaje final. Un épico viaje de muchas más alegrías (1.080 victorias) que tristezas (227 derrotas). Su últimos raquetazos serán con el equipo español de la Copa Davis el próximo mes de noviembre, torneo para el cual se ha disparo el precio de las entradas.

El precio medio para el partido de cuartos de final entre España y Holanda, en el que jugará Nadal, asciende hasta los 8.729 euros. Mientras que la cuantía media para otro partido de la misma ronda, entre Alemania y Canadá, por poner un ejemplo, es de 568 euros. Lo que en porcentajes se traduce como un 1.436% más costosas.

Las entradas ya estaban agotadas antes del anuncio de su retirada y la reventa se ha disparado desde la retirada del balear. Más todavía a medida que avancen las rondas del torneo. Una entrada para el primer partido de semifinales que podría jugar Nadal, en caso de que España elimine a Países Bajos, se eleva hasta los 8.989 euros de media. Precio un 343% más alto que los 2.027 euros que cuesta un ticket para el segundo partido de España, en el que no competirá Rafa.

El montante a desembolsar se multiplica a medida que el aficionado va ampliando el número de rondas. En el caso de que quisiera presenciar los tres posibles partidos que Nadal podría jugar (cuartos de final, semis y final) debería sufragarse 30.452 euros de media. La cuantía media de un partido a de semifinales, en el que podría jugar Nadal, es de 12.734 euros.

A poco más de un mes para que inicie la Copa Davis, el precio de la entrada más barata de cuartos de final entre España y Países Bajos cuesta 1.973 en reventa. Y para el primer partido de semifinales, en el que competiría Rafa, 2.408 euros. Mientras que las más prominentes escalan hasta los 72.766 euros para primera ronda, 39.178 para semis y 167.923 para la final en la que se despediría Nadal del tenis.

Estado de forma de Nadal

Hace tiempo que el balear había dejado de sentirse tenista, al menos como él lo entiende, que es compitiendo de manera constante sobre las pistas. «Han sido años difíciles, especialmente estos últimos dos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Me hace mucha ilusión que mi último partido sea en la Copa Davis representando a mi país», aseguró Rafa.

En Málaga acabará su carrera deportiva y lo hará con raqueta en mano, gozando de un papel protagonista. David Ferrer, capitán del equipo español de la Copa Davis, detalló que el balear le mostró su interés por disputar el torneo durante una conversación previa. «Fue muy fácil, hablamos más de otras cosas. Mostró mucho interés en estar en las finales», enfatiza.

Ferrer tiene claro el papel que entregará a Rafa, pese a los problemas físicos que ha sufrido a lo largo de los últimos años. «El problema que está teniendo es que físicamente no puede sostener el nivel mucho tiempo, pero a un partido es que puede ser imbatible. Para un punto definitivo, al que mejor puedo poner a Nadal», reconoce.