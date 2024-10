La advertencia de Rafa Nadal para la Copa Davis

Rafa Nadal volvió a saltar a las pistas en el Six Kings Slam para regalar a los aficionados un último duelo con Carlos Alcaraz. La exhibición en Riad será su penúltima aparición antes de su último baile en la Copa Davis que se disputará en Málaga en el mes de noviembre. Pero el tenista de Manacor ha advertido que su presencia con España en la que será su última aparición sobre una pista de tenis estará condicionada por su estado físico.

«Ha sido mi primer partido aquí, me quedo con la energía que se ha vivido dentro de la pista, desde que llegué he notado muy de cerca todo el cariño de la gente. Estoy muy feliz por la bienvenida que he tenido y el apoyo que estoy sintiendo todos estos días. Por supuesto, el evento es puro show con todo el tema de las luces y el resto del espectáculo, así que todos lo estamos disfrutando mucho, afrontándolo de una manera competitiva e intentando sacar nuestra mejor versión», comenzó diciendo el ganador de 22 Grand Slams en la previa de su partido frente a Novak Djokovic.

Después de regalarnos un bonito duelo frente al que será su sucesor en el tenis español, Rafa Nadal se volverá a citar con uno de los grandes rivales de su carrera deportiva, Djokovic, en el que será su último partido antes de irse con La Armada a Málaga. El serbio perdió contra Jannik Sinner y ambos se enfrentarán para luchar por el tercer y cuarto puesto, en el que será la reedición del choque que vivieron hace unos meses en los Juegos Olímpicos de París.

Unas semanas más tarde llegará el colofón final a la carrera de Nadal, la Copa Davis. El balear habló sin tapujos sobre cuál será su rol en la cita de Málaga, por qué decidió esta competición para poner el punto y final a su exitosa carrera y dejó claro que no jugará si no está bien tanto física como mentalmente: «Tomé la decisión hace unas semanas. Después de los Juegos Olímpicos tuve algunas semanas para pensar, para darme cuenta de algunas cosas y responderme algunas cuestiones que me hicieron ver que esto era la decisión correcta. ¿Si estaré preparado para la Copa Davis? A nivel emocional seguro que sí. En términos físicos y tenísticos todavía tengo un mes por delante»

«Si me siento preparado y el capitán piensa lo mismo, será su decisión. Si ni yo mismo me siento listo, entonces seré el primero en apartarme del individual y ver de qué otra forma puedo ayudar. Primero tengo ser yo quien me sienta competitivo para entrar a competir, luego se puede ganar o perder, eso es parte del deporte. Si no estoy al 100% o me veo lejos de ganar mi partido, no saldré a la pista», agregó.

Sinner y Alcaraz, los herederos del Big Three

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han consagrado como los herederos del Big Three. Ambos disputarán la final del Six Kings Slam este sábado y Nadal los bautizó como los sucesores de Djokovic, Federer y él: «El tenis está en buenas manos, Jannik y Carlos son dos grandes personas y por supuesto que tienen un gran futuro por delante, ojalá que los dos puedan mantenerse alejados de las lesiones y sigan construyendo esta bonita rivalidad entre ellos».

«Si hablamos de nivel, es evidente que están por encima de los demás, sobre todo en términos de estar enfocados todo el tiempo. A partir de aquí, veremos cómo van evolucionando el resto de jugadores, porque es muy complicado mantenerse todo el tiempo en la cima. Seguro que llegan nuevos chicos con otras habilidades y generan más rivalidades. Por mi parte, tranquilo y con ganas de disfrutar del tenis desde otra perspectiva», concluyó el de Manacor.