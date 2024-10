¿Cuándo se retira Rafa Nadal del tenis?

Rafa Nadal es uno de los tenistas más destacados de toda la historia, para muchos el mejor junto a Novak Djokovic, pero el día de su retirada ha llegado después del anuncio oficial del manacorí el 10 de octubre de 2024. Con un vídeo compartido a través de las redes sociales, Nadal anunció su adiós al tenis profesional después de una carrera en la que logró ganar 22 títulos de Grand Slam. Sin embargo, al español aún le queda algún desafío por delante antes de la fecha exacta, el día señalado. ¿Cuándo se retira Nadal?

El primer torneo que disputa Rafa Nadal dentro de su calendario de 2024 y antes de su retirada es el Six Kings Slam, una competición de exhibición y no válida para el calendario ATP en la que el manacorí se mide a otros cinco tenistas de máximo calado, incluyendo Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Este evento, celebrado en Arabia Saudí del 16 al 19 de octubre, no es el último torneo de Nadal antes de su retirada, y es que habrá que esperar unas semanas, hasta la última cita del tenis profesional en 2024, para despedir definitivamente al mejor tenista español de todos los tiempos.

Nadal tiene ciertos torneos marcados en el calendario y en 2024 se empeñó en llegar al 100% a dos de ellos. Ni en Roland Garros ni en los Juegos Olímpicos tuvo suerte con los sorteos, pero aún le queda una bala, en la Final a 8 de la Copa Davis, donde competirá como parte del equipo español capitaneado por David Ferrer en busca de la sexta Ensaladera de su carrera deportiva, la que le permita cerrar el círculo.

El último torneo de Rafa Nadal antes de su retirada

Será en Málaga, en el Pabellón Martín Carpena, cuando Rafa Nadal, como parte de un equipo español de Copa Davis en el que también están Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Marcel Granollers, salte a pista por última vez como tenista profesional. El manacorí disputará casi seguro los dobles junto a Granollers y quién sabe si también uno de los partidos individuales como número dos, escoltando al uno, Alcaraz, en un combinado capacitado para ganar la Copa Davis 2024 y poner así el colofón perfecto a la carrera deportiva de Nadal, quien se retirará seguro tras este torneo.

Cuándo es el último partido de Nadal: día y horario

Teniendo en cuenta que la Copa Davis celebra su Final a 8 del 19 de noviembre al 24 de noviembre y que España tendría que superar cuartos de final, semifinales y final para llevarse el título, hay tres opciones en lo que respecta al día de la retirada de Rafa Nadal y su último partido. Podría ser ante Holanda, en cuartos de final, el propio martes 19 de noviembre por la tarde, o bien el viernes 22 de noviembre, en semifinales, ante el ganador del Alemania-Canadá. En ambos casos, España y Nadal se despedirían con derrota. Si todo va bien, el equipo español podría llegar a la gran final de la Copa Davis 2024, el domingo 24 de noviembre, y ahí Rafa Nadal podría jugar el individual y el dobles para decir adiós al tenis por todo lo alto.