Así es el equipo de Rafa Nadal: las personas que le rodean

Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia, si no el mejor, en una trayectoria que ha estado regada de éxitos mayúsculos casi desde su primera etapa como profesional. Rafa no ha dejado nunca de ganar siempre que ha estado apto para competir, y este carácter, absolutamente diferencial, y su unión con el talento, vienen dadas debido a que se ha sabido rodear del mejor equipo posible. Sus entrenadores, su jefe de prensa, un fisio que es también amigo o un manager reputado son algunas de las claves del éxito de Nadal.

Camino de los 37 años, que cumplirá en junio y, como cada año, en su torneo preferido, Roland Garros, Nadal continúa en activo y sigue luchando por todos los títulos. Para ello hay que destacar, indudablemente, el descomunal talento que atesora una figura histórica en el mundo del deporte, pero también todo lo que hay detrás de él, o mejor dicho, lo que le rodea para que las cosas imposibles que ha logrado año tras año estén al alcance de su prodigiosa mano izquierda.

Nadal cuenta con un bloque sólido en el que la familia forma una parte indispensable. Sus padres, Sebastián y Ana, le acompañan siempre que pueden en los momentos importantes, mientras que su hermana Maribel y su mujer, Mery Perelló, ahora madre de su hijo, también son más que habituales en el box del crack balear. Ellos forman parte de los agradecimientos de Rafa después de cada victoria, como también están ahí los miembros fieles de su equipo.

¿Quiénes son los entrenadores de Nadal?

Empezando por los entrenadores, cabe destacar la labor de Toni Nadal, tío de Rafa, en todo el proceso de formación, desarrollo y explosión de la leyenda de Manacor. Tío Toni era el entrenador de Nadal desde niño y lo fue en todo momento hasta 2017, cuando decidió dar un paso a un lado, centrarse en el resto de su familia y dejar de viajar con Rafa. Aunque le sigue apoyando desde la barrera, la responsabilidad de ejercer de entrenador principal recayó entonces en los hombros de Carlos Moyá, quien se había incorporado un año antes al equipo de entrenadores del campeón español.

Actualmente, los entrenadores de Rafa Nadal son el propio Moyá, amigo en el circuito del tenista balear y ahora su fiel apoyo en los mejores torneos del circuito, Marc López, quien hace las veces de segundo y con el que también tiene Rafa una gran relación personal, además del vínculo producido por la medalla de oro conseguida por ambos en los Juegos Olímpicos de Río, y Gustavo Maracaccio, el nuevo fichaje de 2023, argentino y que viajará algunas semanas como técnico principal de Rafa. A ellos había que sumar a Francis Roig, quien desde hace unas semanas ya no forma parte del staff.

El manager y el jefe de prensa de Nadal

Sin embargo, el equipo de Rafa Nadal no sólo está formado por entrenadores. Ahí llegamos a la figura de otro ex tenista, Carlos Costa, quien llegó al top-10 del ranking ATP y que desde hace muchos años es el manager y representante de Rafael. Se incorporó al equipo poco después de que Nadal cumpliera 18 años y desde entonces ha apoyado y dirigido al tenista en las decisiones que van más allá de la pista. Costa, además, es cofundador y director de desarrollo de negocio de la Rafa Nadal Academy by Movistar, que se encuentra en Manacor.

En el equipo ‘directivo’ y que apoya a Nadal en lo que no es sólo tenis también hay que destacar otros dos nombres. El primero es el de Benito Pérez-Barbadillo, el jefe de prensa de Rafa desde el año 2006. Antes, formaba parte del gabinete de comunicación de la ATP, pero su unión con Rafa además de éxitos deportivos se ha traducido en una gran gestión con los medios de comunicación. Pérez-Barbadillo tiene ahora su propia empresa de comunicación y patrocinio deportivo, pero no se separa de Nadal. Una faceta también clave es la que tiene Jordi Robert, conocido como Tuts, quien se encarga de ejercer de enlace entre el tenista y su principal patrocinador, la marca deportiva Nike.

La salud de Nadal, en buenas manos

El bienestar de Nadal en las relaciones con prensa y patrocinadores está a salvo con este trío, y la salud del manacorí también, pese a sus numerosos problemas, que no le han impedido triunfar como nadie en la historia gracias a la labor de un amigo. Rafa Maymó es el fisioterapeuta de Rafael desde que este tenía 14 años, y ambos se han convertido en inseparables.

Nadie conoce mejor el cuerpo del tenista español y pocos conocen mejor a la persona. Sesiones interminables y una confianza ciega, que se ha traducido en éxitos merced a la perfecta puesta a punto de un físico de leyenda, pero que ha necesitado de un tratamiento de primer nivel. A ello también ha ayudado Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Nadal y de la Real Federación Española de Tenis, quien con su veteranía y experiencia es el eslabón destacado que falta para cerrar un equipo de ensueño, el que rodea al mejor deportista español de todos los tiempos.