Nico Williams se crece tras su negativa al Barcelona

Nico Williams se ha crecido con su fútbol tras su negativa a fichar por el Barcelona este verano. Estamos en año de Mundial y el atacante español quiere ser importante con el Athletic Club y con la selección española. Su partido el pasado domingo contra el Sevilla fue impresionante con un gol y dos asistencias.

El partidazo que se marcó Nico Williams en su debut liguero con el Athletic Club el pasado domingo en San Mamés fue increíble. 83 minutos hasta que Ernesto Valverde le quitó. Ahí fue el segundo momento, y el más importante, en el que San Mamés se rindió a su gran estrella. La primera fue en la alineación previa al partido.

Y es que la afición rojiblanca no le tiene ningún rencor a Nico Williams. Quedó claro en San Mamés. Ha sido un verano complicado para ellos, pero sobre todo para el jugador. El Barcelona hizo todo lo posible para ficharle y se comentaron muchas cosas sobre Nico. Algunas ciertas y otras falsas. Finalmente, el pequeño de los Williams rechazó la posibilidad de jugar en el club azulgrana y renovó con el Athletic.

La hora de la verdad para Nico Williams tras su «no» al Barcelona llegaba en San Mamés en la primera jornada de Liga contra el Sevilla. Era su gran momento. Y sacó su mejor versión. Hizo un partidazo descomunal, se besó el escudo y se ganó a su afición.

Nico Williams fue el gran protagonista de la victoria del Athletic Club contra el Sevilla. Provocó el penalti del 1-0 con una buena jugada dentro del área y posteriormente lo marcó. Luego le dio la asistencia a Maroan en el 2-0 y volvió a asistir a Navarro en el 3-2 decisivo. Además, dio un poste y tuvo varias ocasiones más. Fue sin duda uno de los grandes protagonistas de la primera jornada.

Es un año importante sin duda para Nico Williams. Vuelve a la Champions el Athletic y su extremo es la gran estrella del equipo. Pero es que además estamos en año de Mundial y Nico también quiere ser protagonista en esa cita. Es también una de las grandes estrellas de España y quiere mantener ese status a las órdenes de Luis de la Fuente. Y es que tras el «no» al Barça, Nico se ha crecido.