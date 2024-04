El palmarés de Rafa Nadal: todos los títulos que ha ganado en su legendaria carrera en el tenis

Se acerca el momento de la retirada, con cada vez más opciones de que se produzca en 2024, pero el deseo de que Rafa Nadal pueda ganar al menos un título más para su palmarés, permanece. Ojalá sea en Roland Garros, el lugar en el que se convirtió en una leyenda de la historia del deporte, pero cualquier pista de tenis que vuelva a ver competir al tenista balear, tendrá que arrodillarse con el talento y la trayectoria de un jugador irrepetible, con un palmarés plagado de éxitos y títulos que sólo están su alcance.

Si repasamos las conquistas de Nadal hay que centrarse en los 22 torneos de Grand Slam que ha ganado en su carrera deportiva. El primero, en 2005, pertenece a la misma cita que el último, en 2022. Roland Garros cambió para siempre desde que Rafael Nadal Parera puso un pie en sus pistas y casi 20 años después de la primera vez, el español volverá para intentar ganar un nuevo título que se sume a los 14 que ya tiene en su palmarés.

Los Grand Slam lideran el palmarés de Rafa Nadal

Además de los 14 entorchados en París, Nadal también ha hecho historia al conseguir ganar, en más de una ocasión, los otros tres Grand Slam del calendario. Así las cosas, el Open de Australia, en 2009 y 2022, Wimbledon, en 2008 y 2010, y el US Open, en 2010, 2013, 2017 y 2019, tienen en Rafa a su dueño, dejando su impronta en las plazas más importantes y resaltando que no es sólo un especialista en tierra batida, si no el mejor de todos los tiempos en esta superficie y uno de los mejores en las restantes.

Todos los títulos de Grand Slam de Rafa Nadal

Open de Australia: 2 (2009 y 2022)

Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Wimbledon: 2 (2008 y 2010)

US Open: 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

Las conquistas de Nadal en los Masters 1000

En los Grand Slam no acaba el palmarés de Rafa Nadal, ni mucho menos, y es que, desde que debutara en el circuito ATP en el año 2001, con apenas 15 años, el jugador nacido en Manacor ha conseguido levantar un total de 92 títulos ATP, entre los que destacan 36 Masters 1000, siendo el segundo de la clasificación histórica, tras Novak Djokovic. Montecarlo, Roma y Madrid fueron las plazas predilectas de un Nadal que dirá adiós, salvo sorpresa, en 2024 al tenis, pero que deja un legado muy complicado de igualar tanto a nivel nacional como mundial.

Los 36 títulos de Masters 1000 de Nadal

Indian Wells: 3 (2007, 2009, 2013)

Miami: 0

Montecarlo: 11 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018)

Madrid: 5 (2005, 2010, 2013, 2014, 2017)

Hamburgo: 1 (2008)

Roma: 10 (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021)

Canadá (Toronto/Montreal): 5 (2005, 2008, 2013, 2018, 2019)

Cincinnati: 1 (2013)

Shanghai: 0

Paris-Bercy: 0

Nadal, un genio también en los torneos menores

Hasta llegar a los 92 títulos ATP que tiene Rafael Nadal en su palmarés, hay que pasar por competiciones menores que los Grand Slam o los Masters 1000, en las que el mejor tenista español de todos los tiempos dejó su impronta. Podemos destacar Acapulco, que ganó en cuatro ocasiones, o Sopot, en Polonia, por ser su primer torneo ATP, en 2004, pero el Trofeo Conde de Godó merece capítulo aparte. Nadal, incluyendo su derrota en segunda ronda en 2024, conquistó 12 títulos en 17 participaciones en Barcelona, convirtiéndose en el segundo torneo que más ha ganado, sólo superado por Roland Garros.

La Copa Davis y el Oro olímpico, en el palmarés de Nadal

Los 92 títulos ATP de Rafa Nadal son dignos de mención, a nivel histórico, pero el palmarés del tenista balear no se entiende sin sus conquistas con la bandera de España en el pecho, donde siempre mostró su mejor nivel. Tanto en la Copa Davis como en los Juegos Olímpicos, Nadal alcanzó una versión sobresaliente, cuando el físico se lo permitió, y se retirará con, al menos, cinco ensaladeras de campeón de la Davis con España, y dos oros olímpicos, uno en individuales, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y otro en dobles, junto a su actual entrenador, Marc López, en Río 2016.