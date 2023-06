Así queda la lucha histórica de Grand Slams entre Djokovic y Nadal

Novak Djokovic dio un importante golpe encima de la mesa después de conquistar Roland Garros 2023, más allá de lo sentimental, en lo meramente resultadista y numérico. El tenista serbio ganó en París su vigésimotercer título de Grand Slam tras derrotar a Casper Ruud en la final y desempata en la lucha titánica que vive con Rafa Nadal por ver quién es el mejor tenista de todos los tiempos.

Aún quedan capítulos por vivir pero Nole despega con un movimiento que, con Nadal lesionado, sin fecha de regreso asegurada y con una probable retirada en 2024, puede ser definitiva en ese tú a tú que les ha encumbrado como los dos mejores tenistas de la historia, si cabe un pasito por delante del otro miembro del Big3, Roger Federer. Roland Garros 2023 puede marcar un punto de inflexión en la carrera entre estos dos colosos, pero lo que sí deja seguro es un calco, esta vez por parte de Djokovic, de lo que hizo Nadal el año pasado. Los dos primeros asaltos en lo que a Grand Slam se refiere, Open de Australia y Roland Garros, pasan de las manos de Rafa a las de Novak.

Con su título en Roland Garros, Novak Djokovic ya tiene 23 de Grand Slam en su haber, entre los que hay que destacar los tres logrados en París. La de 2023 se suma a las coronas de 2016 y 2021, lo que paralelamente, también permite a Nole ser el primero de toda la historia en lograr al menos tres trofeos de campeón en cada uno de los cuatro Grand Slams del calendario.

¿Cuántos Grand Slam tiene Djokovic?

Djokovic tiene en su haber diez Open de Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), los mencionados tres Roland Garros (2016, 2021, 2023), siete títulos en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), su segunda plaza predilecta tras Melbourne y tres US Open (2011, 2015, 2018). Así, a sus 36 años y con su tercera y, por el momento, última conquista de Grand Slam, Novak se queda en solitario en el olimpo del tenis, dejando un escalón por debajo en cuanto a títulos a Rafa Nadal.

Los títulos de Grand Slam de Rafa Nadal

Aunque las condiciones no son idílicas para Rafa Nadal, un año más veterano que Djokovic –37 años, por 36 del serbio– y con lesiones que ni siquiera aseguran su regreso en las pistas, Rafa no ha dicho su última palabra en este cara a cara que se ha convertido en uno de los duelos más icónicos de la historia del deporte. Así las cosas, Nadal tiene en su haber por el momento dos Open de Australia (2009, 2022), otros dos Wimbledon (2008, 2010), cuatro US Open (2010, 2013, 2017, 2019) y hasta catorce entorchados de campeón en Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).