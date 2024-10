Rafa Nadal bailó por última vez ante Carlos Alcaraz en un duelo generacional en el que el manacorí entrega el testigo de manera casi definitiva a su sucesor en lo más alto del tenis español. En Riad y como parte de la millonaria exhibición del Six Kings Slam, Nadal y Alcaraz se batieron en un duelo del que salió victorioso Carlos, más preparado por rodaje y nivel actual, frente a un Rafael que dio la cara e incluso pudo competir de tú a tú por momentos con un doble campeón de Grand Slam en 2024, hasta caer por 6-3, 6-3 en una hora y 20 minutos de máxima nostalgia al ver a Rafael Nadal Parera en su penúltimo torneo antes de la retirada.

Con 38 años y de vuelta por primera vez tras los Juegos Olímpicos de París, el nivel de Rafa Nadal demostró estar limitado, si bien su histórico gen competitivo le llevó a presentar batalla a Carlos Alcaraz, mucho más rodado, exuberante en lo físico y preciso en lo técnico. La diferencia de armamento haría que la balanza se decantara por su propio peso, pero Nadal sí tuvo para levantar al público saudí de sus asientos en más de una ocasión e incluso para sonreír, de manera irónica, como si él mismo comprobara que aún está para algún asalto más allá de la fecha de su adiós.

La decisión de retirarse está tomada para Nadal, con 38 años y una carrera absolutamente extraordinaria que da sus últimos coletazos, primero en Arabia Saudí y más tarde en la Copa Davis, en un adiós que podría ser perfecto dentro de un mes. Por el momento, en el Six Kings Slam, la clasificación directa para semifinales encaminó a Rafa a un duelo con Carlos Alcaraz, quien empezó dominando con puño de hierro, break incluido en el inicio, pero tuvo que sudar para cerrar el primer parcial por 6-3, en la rápida pista de Riad.

Alcaraz obliga a claudicar a Nadal

Nadal necesitaba pegar con tiempo y ni la velocidad de la pista, diametralmente opuesta a la tierra batida en la que compitió en primavera y verano, ni el brazo de Carlos Alcaraz se lo permitían salvo contadas excepciones. Así, el milagro era necesario más veces de la cuenta para Rafa y aunque demostró estar preparado para brindar peloteos de mérito con todo un número dos del ranking ATP, finalmente cedería sin demasiado remedio frente al poderío de Alcaraz.

Algo escaso de fuerzas y de ritmo competitivo, Nadal lo dejó todo en el inicio del segundo set pero no pudo evitar el quiebre de Alcaraz en el segundo turno. Para Carlitos, que también ha heredado de Rafa el gen competitivo, no existen las exhibiciones y su respeto por el partido fue máximo, como así valora Rafa Nadal hasta en la última batalla entre ambos. Se resistió el manacorí, ya con todo prácticamente perdido, pero finalmente, Carlos Alcaraz cerró la contienda por un claro 6-3, 6-2 antes de emplazarse en la final con Jannik Sinner, mientras que Nadal completa el puzzle generacional del sábado en el Six Kings Slam con un último encuentro frente a Novak Djokovic.