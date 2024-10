Rafa Nadal – Djokovic: a qué hora es y dónde ver en directo online y por TV el partido del Six Kings Slam

El Six Kings Slam, el torneo de exhibición que se está celebrando en Arabia Saudí, va a permitir a todos los amantes del tenis que puedan disfrutar de un nuevo enfrentamiento entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Después de años y años compitiendo entre ellos y peleando por todos los títulos, el mallorquín y el serbio se ven las caras en el partido que corresponde al tercer y cuarto puesto, ya que el manacorí cayó en las semifinales contra Carlos Alcaraz y el verdugo de Nole fue Jannik Sinner, por lo que el murciano y el italiano disputarán la gran final.

Dónde televisan el partido Rafa Nadal – Novak Djokovic del Six Kings Slam por TV

Los medios de comunicación que adquirieron los derechos para retransmitir en España todos los encuentros del Six Kings Slam que se está disputando en Arabia Saudí fueron Movistar+ y Dazn. El encuentro del tercer y cuarto puesto entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, como la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, se podrán ver en directo por televisión mediante los canales de Movistar+, Vamos o Movistar Deportes, estando incluidos los dos primeros en el paquete básico y el último sería de pago.

Por otro lado, todos los seguidores incondicionales de Rafa Nadal y amantes de este deporte en general también podrán disfrutar de este partido del tercer y cuarto puesto contra Novak Djokovic en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de Movistar+ y Dazn. Ambas se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también en ordenadores por las webs de estos medios. La aplicación de Dazn dará estos partidos gratis para todos, ya que quieren seguir captando clientes para la plataforma.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en el Six Kings Slam, donde estamos prestando especial atención a lo que hacen Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Narraremos este choque del manacorí frente a Novak Djokovic juego a juego desde una hora antes del arranque y una vez termine el encuentro en Arabia Saudí publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan.

Cuándo juegan Rafa Nadal y Novak Djokovic en el Six Kings Slam

El Six Kings Slam, el torneo amistoso que se está celebrando en Arabia Saudí, llega a su último día y lo hará con dos auténticos partidazos. La final será la que disputen Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero antes de este encuentro llega uno de los más especiales. Rafa Nadal se ve las caras con el que ha sido su gran adversario en la última década como es Novak Djokovic. El tenista manacorí colgará la raqueta tras la Copa Davis en la que representará a España, por lo que podrá tener la oportunidad de irse acercando a su final disputando sobre la pista una nueva batalla contra un Nole que no se ha escondido en las últimas semanas en alabar a la carrera de la leyenda española.

El año 2024 estará siempre en el recuerdo de cualquier español amante del deporte. Después de un 2023 prácticamente inédito, Rafa Nadal volvía a intentar recuperar su mejor nivel y competir, pero las lesiones se lo han impedido. Nadie podrá decir que el manacorí no lo intentó, pero siempre dejaba en el aire la posibilidad de retirarse, pero no fue hasta hace una semana cuando anunció que ya no había vuelta a atrás y que después de la Copa Davis se despedía como profesional tras una carrera plagada de éxitos.

Este partido por el tercer y cuarto puesto del Six Kings Slam que disputarán Rafa Nadal y Novak Djokovic fue programado para este sábado 19 de octubre. Este partidazo está programado para que arranque a las 17:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y debería comenzar puntualmente, ya que es el primer encuentro de los dos que se disputan.

A qué hora empieza el Rafa Nadal vs Novak Djokovic en el Six Kings Slam

Rafa Nadal y Novak Djokovic formaron parte de ese famoso Big Three en el que también estaba Roger Federer. El suizo fue el primero en retirarse y ahora el siguiente es el tenista español, por lo que hay que deducir que al serbio tampoco le falta mucho. Es consciente de que su carrera llega a su fin también, pero, de momento, podrá disfrutar de un último enfrentamiento ante el balear en la final de consolación del Six Kings Slam que se juega en Arabia Saudí y que será a las 17:30 horas (horario peninsular).

A lo largo de estos años Rafa Nadal y Novak Djokovic se han enfrentado en infinidad de ocasiones en el circuito de la ATP. Nole ha conseguido imponerse en 31 ocasiones por las 29 del manacorí, pero entre todos esos encuentros hay partidos memorables que ya son parte de la historia más importante de este deporte que es el tenis. El último precedente entre ellos fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ganó el serbio por 6-1 y 6-4.