La muestra de respeto de Toni Nadal a Carlos Alcaraz: «Por edad y por títulos hay que llamarle…»

Toni Nadal tuvo una caballerosa muestra de respeto con Carlos Alcaraz en su estreno como comentarista de tenis. Este miércoles al tío y antiguo entrenador de Rafa Nadal le tocó narrar el partido entre el murciano y Holger Rune en los cuartos de final del Six Kings Slam y su debut quedó marcado por una frase en la que alaba al doble ganador de Wimbledon y que además se asemeja mucho al respetuoso trato que siempre le ha brindado a su sobrino.

El preparador físico pidió que se le quite el diminutivo a Alcaraz, que habitualmente oye como la gente le llama ‘Carlitos’. Toni Nadal piensa que «tanto por edad como por títulos el nombre es Carlos», lo que se corresponde con la forma en la que llama a su sobrino, Rafael, algo que choca bastante al escucharlo, más viendo la de años que han trabajado juntos, pues la mayoría de las ocasiones se le dice Rafa.

A Toni Nadal le demandaron un análisis inicial del encuentro entre Alcaraz y Rune y comenzó de la siguiente forma: «Lo primero que voy a decir es que yo a Carlos Alcaraz no le llamaría Carlitos. Creo que no toca. No hemos llamado al otro ‘Holgercito’, entonces Carlos creo que es Carlos y más tanto por edad como por títulos. El nombre es Carlos y hoy me parece a mí el claro favorito».

«Evidentemente, Holger Rune es un gran jugador, que está teniendo sus dudas, que le vemos cambiar constantemente de entrenador y cuando uno cambia de entrenador es que no acaba de tener claro el tema del juego. Pues hoy creo que el favorito es Carlos y vamos a ver qué pasa dentro de poco», zanjó en la retransmisión de DAZN, que ha apostado por el balear para la narración de este torneo de exhibición en Arabia Saudí entre los seis reyes del tenis mundial.

Toni Nadal, Alcaraz y dónde seguir el Six Kings Slam

