¿Cuánto dinero ganan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam?

El Six Kings Slam es el foco de atención de todo aficionado al mundo del tenis en este mes de octubre. Seis de los principales jugadores del circuito, con Rafa Nadal y Alcaraz entre ellos, disputan un novedoso torneo en Riad, Arabia Saudí, en la primera edición de una competición que, a buen seguro, tendrá auténticos partidazos. Sin embargo, más allá de lo deportivo y atractivo del torneo, el Six Kings Slam tira de talonario y te contamos el dinero que pagará a cada tenista por participar en su evento y también por avanzar de ronda.

Del 16 al 19 de octubre el dinero saudí ha logrado hacerse un hueco en el calendario de la ATP, convenciendo a los dos principales tenistas españoles, pero también a Novak Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev y Holger Rune en un torneo con un curioso formato que pone a los dos veteranos una ronda por delante, mientras que los otros cuatro contendientes pelean por vencer desde cuartos de final, algo que ya han logrado Sinner y Alcaraz, frente a Medvedev y Rune, respectivamente.

De hecho, tanto Rafael Nadal como Novak Djokovic juegan directamente las semifinales, mientras que los otros cuatro tenistas debían ganarse la plaza desde los cuartos de final, con Alcaraz enfrentándose a Rune en el lado del manacorí, y Sinner viéndose las caras con Medvedev en el del serbio. El dinero que ganen en el torneo también depende de los resultados, así que Carlos y Jannik salen beneficiados de esta primera criba.

De esta forma, se producirá un bonito duelo entre Nadal y Alcaraz en semis, lo que supondría el último cara a cara entre ambos, una vez el balear confirmó su retirada definitiva, siendo este su último torneo antes de su adiós definitivo jugando la Copa Davis.

Como no podía ser de otra forma, el principal motivo por el que se celebra este Six Kings Slam no es puramente deportivo, sino que hay una potente inversión que ha hecho que los mejores tenistas del planeta accedan a disputarlo en este tramo final del calendario ATP de 2024.

Los millones que ganan los participantes en el Six Kings Slam

Tal y como se ha dado a conocer, el Six Kings Slam pagará una generosa suma de dinero a cada uno de los seis participantes que lo disputan, independientemente de su actuación durante el torneo. Concretamente, Nadal, Alcaraz, Djokovic, Sinner, Medvedev y Rune se embolsarán un millón y medio de dólares por el simple hecho de jugar.

Además, esta novedosa competición que se disputa en la capital de Arabia Saudí pagará a cada tenista una cantidad mayor según van pasando las ronda (sólo hay dos partidos de cuartos y las semifinales antes de la final), ingresando seis millones de dólares más al jugador que resulte campeón del torneo.

Para entender lo alta que es esta suma de dinero en los premios por ser campeón en el mundo del tenis, la ATP ingresa la mitad en los torneos más importantes que se disputan durante el año, los Grand Slam, con sumas que rondas los 3 millones de dólares en los cuatro casos (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).