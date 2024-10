Sale a la luz el momento en el que Rafa Nadal decidió retirarse

Rafa Nadal se retirará tras la Copa Davis de Málaga. El mejor tenista español de todos los tiempos pondrá punto y final a una carrera de ensueño defendiendo la camiseta de su país en busca de una nueva Ensaladera. La decisión no ha sido una sorpresa para nadie, y mucho menos para su equipo, que intuía que este podía ser su último año. Su entrenador, Carlos Moyá, ha revelado cuándo tomó el balear la decisión de colgar la raqueta.

Han sido unos años duros para Rafa Nadal. Las lesiones le han impedido rendir a un gran nivel, pero ha seguido en activo porque quería jugar los Juegos Olímpicos de París y disputar el dobles con Carlos Alcaraz. Ambos formaron una dupla de ensueño que centró todas las miradas en las pistas de Roland Garros. Tanto es así que su debut se jugó en la Philippe Chatrier debido a la alta demanda de entradas.

Pero el sueño se acabó en cuartos de final tras estrellarse contra la pareja estadounidense, Rajeev Ram y Austin Krajicek. Rafa y Carlos se quedaron a las puertas de luchar por las medallas. Tras los Juegos, Nadal comunicó que se iba a tomar unas semanas de descanso para decidir su futuro. Carlos Moyá ha revelado que París era la «última gran esperanza» del ganador de 22 Grand Slams y que tras los Juegos se dio cuenta «de que será su último año».

«En los JJOO tiene un pequeño problema días antes de jugar, y encima jugó con Djokovic en segunda ronda. Era su última gran esperanza. Ha sido un año duro. Después de los Juegos se toma unas semanas de descanso y ahí se da cuenta, creo, de que será su último año. Yo lo tenía claro. Se quedó sin objetivos claros. La decisión la va tomando en esa época. Cuando hablamos y nos lo dice, más o menos todos intuíamos que iba a ser así», reveló Carlos Moyá en una entrevista en Onda Cero.

El último baile de Nadal

Rafa Nadal anunció su retirada el pasado 10 de octubre. Sin embargo, todavía tendrá un último baile. En la antesala del que será su último torneo, la Copa Davis, el de Manacor regalará a la afición un último encuentro contra Carlos Alcaraz antes de defender juntos la camiseta de España en Málaga. Los dos tenistas españoles se enfrentarán este jueves en las semifinales del Six Kings Slam, en un choque que promete.

El de El Palmar viene de ganar a Rune en cuartos de final para citarse con su ídolo en la siguiente ronda: «He jugado ya varias veces contra Rafa, menos de las que me hubiera gustado. También le he pillado en sus últimos años, en los que tampoco ha competido toda la temporada, ni en 2022 ni en 2023, cuando se saltó casi todo el año, ni en 2024, que no ha jugado mucho y ya ha anunciado su retirada», comenzó diciendo Carlitos.

Acto seguido, Alcaraz se puso algo más emotivo al hablar de Nadal: «He tenido la oportunidad y el privilegio de poder medirme con él varias veces, ser compañero de él en unas olimpiadas y, si todo va bien, en noviembre voy a formar parte con él de la Selección en la Copa Davis. Yo creo que he quemado todas las etapas, por decirlo de esa manera, con Rafa, con mi ídolo: jugar contra él, ser compañero de dobles y formar parte del mismo equipo de la Davis».

«En términos de nivel, todos saben el nivel que tiene Rafa. Es increíble, no importa que esté fuera del tenis por 3 o 4 meses, cada vez que vuelve a la pista lucha y su nivel es muy alto. Obviamente, no va a ser fácil, va a ser aún más difícil. Sabiendo que es su último torneo, su último evento, su último partido. Es mi ídolo. Cuando escuché las noticias de que iba a retirarse fue un momento muy difícil para mí. Lo acepté. Así que intentaré disfrutar cada segundo que voy a compartir en la pista con él. Voy a intentar jugar a mi mejor nivel, porque obviamente quiero ganar», concluyó.