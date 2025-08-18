Jordi Cruz (‘MasterChef’) sale en defensa de McDonald’s: «Guarra le dirá tú»»

Para muchos, Jordi Cruz es el cocinero más famoso y aclamado de nuestro país en estos momentos (con permiso de Dabiz Muñoz), algo en lo que ha tenido mucho que ver su talento, pero también su aparición en el programa MasterChef. En todas sus versiones, tanto anónimos, famosos, abuelos e incluso la de niños, se ha mostrado como uno de los jueces más duros y defensores de la alimentación fuera de las comidas procesadas, por eso sorprende que haya hablado en una entrevista sobre McDonald’s, dando su opinión sobre esta popular cadena de restaurantes de comida rápida y de la que asegura que es cliente habitual.

Esta confesión llegó al ser preguntado por si acudía a restaurantes de comida rápida, respondiendo que «sí, habitualmente». Muchos podían pensar que se negaría en rotundo a pisar un lugar así, pero lo cierto es que el catalán no ha sido especialmente crítico con este tipo de locales.

El presentador del espacio radiofónico llegó a hablar de «hamburguesa guarra», refiriéndose a este plató de comida rápida con el que muchos pecamos en algunos momentos. «Guarra le dices tú», de esta manera ha salido en defensa de McDonald’s, la conocida cadena de comida rápida, de la que ha llegado a decir que es «el mejor restaurante del mundo», aunque con matices que después ha explicado.

«¿Qué es un restaurante? Un restaurante es un lugar donde comer, que lo tienen que hacer muy regular todo siempre, siempre tienen que dar lo mismo y tienen que hacer dinero», de esta manera aseguró que se trata de un negocio tan noble como sus restaurantes.

Además, Jordi Cruz ha dejado claro que es la cadena que «más restaurantes abiertos, la que más gestión tiene de seguridad, la más regulada del mundo, y la que está por todas partes». Eso sí, no todo han sido buenas palabras para estos locales, ya que también le ha puesto pegas. «¿Que la comida es dietéticamente… que no lo comas cada día? Sí. ¿Qué puede no ser la mejor del mundo? Puede», ha admitido.

Aunque no llegue al nivel culinario de su ABaC y otros locales de los chefs de MasterChef (tampoco lo intenta), Jordi Cruz deja claro que McDonald’s es completamente seguro gracias a que elaboran una carne «fina, fina» y «achicharrada». Aunque para los amantes de la carne es un sacrilegio, asegura que esto hace que «sea imposible que te dé una intoxicación o una cosa de estas».

Además, pone en valor su elaboración, ya que «tú vas a cualquier país del mundo y esa hamburguesa es la misma». Por último, hay que explicar que el chef acude o pide comida a este tipo de locales debido a que su pareja le exige, al menos un día a la semana, elegir entre hamburguesa o pizza, dos platos que no son los habituales de sus restaurantes.