Así es el tenista Lorenzo Musetti: edad, dónde vive, con quién está casado, cuántos hijos tiene…

Lorenzo Musetti se ha convertido en uno de los grandes nombres del Open de Australia 2026 gracias a su buen nivel y a su desafortunado capítulo en los cuartos de final de la competición. El jugador italiano dominaba a Novak Djokovic, vencedor hasta en 10 ocasiones en las pistas de Melbourne Park, por dos sets a cero, 6-4 y 6-3, cuando sufrió un problema físico inesperado que lo obligó a abandonar el partido por completo. El tenista no se lo podía creer y abandonó la Rod Laver Arena entre el aplauso del público y con cara de pocos amigos. Esta situación fue aprovechada por el de Belgrado para acceder a las semifinales del torneo, donde se verá las caras ante Jannik Sinner. Descubre todo los detalles sobre Lorenzo Musetti.

Cuántos años, peso y estatura tiene Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti nació el pasado 3 de marzo del 2002 en Carrara, Italia, y ocupa actualmente el número 5 del ranking mundial ATP. El italiano, de 78 kilos y 1,85cm de estatura, posee un gran talento, con una gran variedad, y es uno de los jugadores que mantiene vivo el revés a una mano en una época donde el tenis se ha convertido en mucho más mecánico y físico. Sin embargo, su excelencia sobresale por encima de lo normal y es capaz de hacer frente a los grandes jugadores del circuito, como es el caso de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Novak Djokovic, con su impecable estilo de juego.

Dónde vive Lorenzo Musetti

Tal y como han realizado varios tenistas, Musetti se mudó en el pasado año 2020 a Montecarlo, donde precisamente firmó su primera gran final de Masters 1000 ante Carlos Alcaraz. El choque, afortunadamente, cayó del lado del jugador español, que pudo remontar un primer set inicial perfecto del italiano para terminar logrando el título con un marcador de 3-6, 6-1 y 6-0. Eso sí, Lorenzo sintió molestias físicas que lo obligaron a bajar el nivel frente a Carlitos, que no dudó en aprovechar una oportunidad única para sumar un nuevo trofeo de Masters 1000.

Con quién está casado Lorenzo Musetti y edad de su mujer: cuántos hijos tiene

Lorenzo Musetti tiene una relación sentimental con Veronica Confalonieri, de 24 años de edad. Juntos dieron la bienvenida a su primer hijo, Ludovico, durante el pasado marzo del 2024 y, en noviembre del 2025, la pareja anunció el nacimiento de su segundo hijo, Leandro, incrementando de esta forma la familia. «El amor se multiplica», escribió el italiano en su perfil oficial de Instagram tras el nacimiento de su segundo hijo.

Dinero y torneos que ha ganado Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti ha ganado solamente dos títulos a lo largo de su corta carrera: ambos fueron en 2022 en las pistas de Hamburgo y Naples. Sin embargo, su regularidad y buen juego lo han aupado, tal y como destacamos líneas atrás, hasta el top5 del ranking mundial. Sus buenos resultados y rondas finales en las diferentes competiciones le han permitido sumar un montante económico de más de 14 millones de dólares. Sin duda alguna, tiene el futuro en sus manos.