Carlos Alcaraz ya está en la final del Masters 1000 de Montecarlo tras superar a Valentin Vacherot (6-4, 6-4). 1 hora y 24 minutos necesitó el español para deshacerse del tenista monegasco, en un partido muy igualado. Era un partido trampa, porque el tenista local de 27 años había dejado en el camino a jugadores de la talla de Lorenzo Musetti y Álex de Miñaur. Pero el de El Palmar acabó imponiéndose y se cita con Jannik Sinner en la final.

En el primer set comenzó mandando Alcaraz tras romperle el saque a Vacherot en el tercer juego en la primera opción que tuvo. Se puso 2-1 y luego afianzó el break con su servicio para situar el 3-1 en el marcador. A partir de ahí, Carlitos tuvo el control del partido. El tenista monegasco se mantuvo firme al servicio y no le volvió a dar otra oportunidad de rotura en todo el set. Pero tampoco encontraba la manera de hacerle daño al resto.

Alcaraz estaba haciendo mucho daño con sus dejadas, marca de la casa. Vacherot llegó a algunas, pero no lograba contrarrestarlas de forma efectiva. El murciano estuvo atento en todo momento y le tapó los huecos. Así transcurrió todo el primer set hasta que Carlos lo cerró con su servicio en el décimo juego del encuentro. Sin conceder una sola opción de break y muy sólido tanto con el saque como desde fondo de pista, el número uno se marchaba al banco con el primer set en el bolsillo.

En la segunda manga parecía que todo continuaba igual. Es cierto que Vacherot cambió la forma de jugar al servicio y empezó a hacer más saque-red. Pero Alcaraz consiguió romperle nuevamente en el tercer juego del set para ponerse 2-1. Sin embargo, esta vez no consiguió confirmar la rotura. Dos errores consecutivos del pupilo de Samu López colocaron al monegasco con 15-40 y opción de recuperar el break perdido. Y lo hizo. Doble falta de Carlos y el tenista local recuperaba la rotura para seguir con vida en el partido.

Regresaba la igualdad al marcador y Vacherot se crecía. Pero el paso por el banco le vino muy bien a Carlos Alcaraz para resetear la cabeza y volver a lo que le funcionó en el primer set. Aunque había bajado los porcentajes de primeros servicios, el de El Palmar sacó adelante su saque y las sensaciones eran diferentes. Levantaba el puño y gritaba al cielo de Mónaco, señal de que el número uno de la ATP estaba de vuelta.

Con 4-4 en el marcador, todo cambió. Vacherot estaba muy seguro con su saque, sirviendo a grandes velocidades y haciendo imposibles los esfuerzos del español. Se colocó 40-15 a su favor en un abrir y cerrar de ojos. Pero, de repente, todo se torció para el tenista local. Una doble falta y una bola larga igualaron el juego (40-40) y ahí apareció el tenista español, que sacó su magia con un gran revés para ponerse con bola de break. Después, con una dejada espectacular que dejó parado al monegasco, selló la rotura y pasó de un 40-15 en contra a break y sacar para ganar.

Carlos silenció la Rainier III con ese break. El público se pasó el partido animando a su tenista, pero con esa rotura se vinieron abajo. Aunque Valentin plantó cara al resto, llegando a estar 0-15 y 30-30, Alcaraz no dio pie a la sorpresa y acabó cerrando el partido con el golpe especial de la casa, la dejada. Así ponía el punto y final a un encuentro duro para citarse con su ‘archienemigo’ Jannik Sinner en la final de este domingo.

Montecarlo tendrá la final soñada. Alcaraz y Sinner pelearán por el título del primer Masters 1000 de la gira de tierra batida, en el que será el primer enfrentamiento entre ambos este año. Además, estará en juego el número uno del ranking ATP. El que gane tendrá doble premio, porque se llevará el título y el lunes aparecerá como número uno del mundo en la web de la ATP.