Alcaraz arrolla a Bublik y se planta en semifinales de Montecarlo

Carlos Alcaraz ha arrollado este jueves al kazajo Aleksandr Bublik, su rival en cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, y ya está en semifinales del primer torneo de la temporada de tierra (6-3 y 6-0). El tenista español ganó por la vía rápida para dar un paso más hacia su segundo título consecutivo en el barrio de Mónaco tras alzarse con el mismo en 2025.

El murciano se encontró con algo de rivalidad por parte de Bublik en el primer set, pero en el definitivo le machacó con un rosco. Alcaraz pisa firme sobre una de sus superficies fetiche y ya espera en semifinales al ganador del partido entre Valentin Vacherot y Álex de Miñaur. El otro billete para la final se lo disputarán Alexander Zverev y Jannik Sinner.

Si hace apenas 24 horas, el español se tenía que remangar para derrotar al argentino Tomás Martín Etcheverry, en cuartos ni siquiera se despeinó y tumbó a Bublik en una hora y tres minutos.