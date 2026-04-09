Carlos Alcaraz – Bublik: a qué hora juegan los cuartos del Masters 1000 de Montecarlo 2026 y dónde ver por TV el partido en directo gratis

Carlos Alcaraz sigue defendiendo su trono en este Masters 1000 de Montecarlo 2026, donde ya está en los cuartos de final. Su rival será el tenista kazajo Aleksander Bublik, que no le pondrá nada fácil este choque al de El Palmar, que sigue tratando de volver a la senda de los títulos tras sus tropiezos en Indian Wells y Miami. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo que jugará Carlitos.

¿Cuándo es el partido Carlos Alcaraz – Bublik en el Masters 1000 de Montecarlo?

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 tras superar a Tomás Martín Etcheverry en un partido apasionante en la pista central del Monte Carlo Country Club. El murciano sufrió, pero consiguió deshacerse del argentino en tres sets (6-1, 4-6 y 6-3), por lo que ha avanzado a esta ronda, donde se verá las caras frente al kazajo Aleksandr Bublik. El de El Palmar debutó en esta competición en la que está defendiendo el título frente a Sebastián Baez, al que venció por 6-1 y 6-3.

El Masters 1000 de Montecarlo se ha convertido en un torneo que le gusta a los tenistas españoles, ya que contamos con bastantes nacidos en nuestro país que han conquistado esta competición. El primer título lo consiguió Manuel Orantes en 1975, por lo que fue el encargado de abrir la veda para los que llegaron años después. Sergi Bruguera lo ganó en dos ocasiones, Carlos Moyá se coronó en una ocasión y Juan Carlos Ferrero se lo llevó dos veces. Si ya hablar de Rafa Nadal es hacerlo con palabras mayores, el manacorí mordió el metal allí once veces. El último en ganarlo fue Carlos Alcaraz en 2025, por lo que este año está defendiendo el título.

La organización del torneo ha fijado este apasionante Carlos Alcaraz – Bublik que corresponde a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 para este viernes 10 de abril. El horario escogido por la ATP es no antes de las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y este duelo entre el tenista murciano y el kazajo se jugará en la pista central del Monte Carlo Country Club, que es la pista Rainiero III.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Bublik en Masters 1000 de Montecarlo 2026

Carlos Alcaraz comenzó por todo lo alto esta temporada, ya que tenemos que recordar que ganó por primera vez en su carrera el Open de Australia, el único grande que le faltaba y con el que se consiguió convertir en el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro Grand Slam. Posteriormente también se fue del ATP 500 de Doha como campeón, por lo que esta aventura con Samuel López arrancaba de la mejor manera. En Indian Wells cayó en semifinales contra Daniil Medvedev y en Miami quedó fuera prematuramente al perder frente a Sebastian Korda.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Bublik de los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se disputará este viernes 10 de abril. Estos dos tenistas nunca se han enfrentado en el circuito de la ATP, por lo que veremos un choque inédito. Eso sí, el murciano no podrá confiarse, ya que el kazajo llega a esta ronda después de haber eliminado a Monfils y a Jiri Lehecka.

Dónde ver el Masters 1000 de Montecarlo 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país todo lo que suceda en este apasionante encuentro que se disputa sobre tierra batida. Este Carlos Alcaraz – Bublik de los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de esta plataforma de pago Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Esto quiere decir que el choque que protagonizará el murciano no se podrá ver gratis en abierto por la TV.

Todos aquellos seguidores del tenista murciano y los amantes de este deporte tan emocionante también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Bublik correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs , pero también se podrá acceder a la web de este operador con un ordenador. Además, también existe la posibilidad de la aplicación de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en este frenético y vibrante Masters 1000 de Montecarlo 2026, donde estamos prestando atención al tenista murciano, que es el único español que queda con vida tras la eliminación de Roberto Bautista. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Carlos Alcaraz – Bublik de los cuartos de final y una vez acabe el choque publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Bublik del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en directo este partidazo de cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con la pista central Rainiero III para contar lo que esté ocurriendo en el Carlos Alcaraz – Bublik.