Resultado Carlos Alcaraz – Bublik en directo | Resumen, ganador y cómo ha quedado el partido de tenis del Masters 1000 de Montecarlo

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Bublik, correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo. Después de su sufrida victoria ante Etcheverry, el vigente campeón afronta un nuevo reto contra el kazajo, al que nunca se ha enfrentado.

Será la primera vez que Alcaraz y Bublik se enfrenten en su carrera. Alexander viene de derrotar a Monfils y Lehecka, ambos en dos sets, en las rondas anteriores; mientras que Carlos ha ganado a Báez en dos sets y a Etcheverry en tres. El número uno supo sufrir en un mal día para sacar adelante un partido que se le puso muy cuesta arriba tras perder la segunda manga. No fue el mejor día del español, pero logró reponerse y avanzar de ronda.

Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz hoy

Alcaraz defiende la corona conseguida el año pasado aquí sobre la tierra de Montecarlo. Tiene muy complicado defender el trono de la ATP, ya que él defiende muchos puntos y Sinner sólo puede sumar porque no jugó el año pasado aquí. No obstante, Carlitos quiere seguir avanzando para intentar revalidar el título. En semifinales se mediría al ganador del partido entre Valentin Vacherot y Álex de Miñaur.