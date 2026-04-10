Resultado Carlos Alcaraz – Bublik en directo | Resumen, ganador y cómo ha quedado el partido de tenis del Masters 1000 de Montecarlo
Sigue en directo todo lo que suceda en el partido de cuartos de final de Montecarlo entre Alcaraz y Bublik
Alcaraz aprende a sufrir en Montecarlo y se mete en cuartos tras un susto ante Etcheverry
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Bublik, correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo. Después de su sufrida victoria ante Etcheverry, el vigente campeón afronta un nuevo reto contra el kazajo, al que nunca se ha enfrentado.
Será la primera vez que Alcaraz y Bublik se enfrenten en su carrera. Alexander viene de derrotar a Monfils y Lehecka, ambos en dos sets, en las rondas anteriores; mientras que Carlos ha ganado a Báez en dos sets y a Etcheverry en tres. El número uno supo sufrir en un mal día para sacar adelante un partido que se le puso muy cuesta arriba tras perder la segunda manga. No fue el mejor día del español, pero logró reponerse y avanzar de ronda.
Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz hoy
Alcaraz defiende la corona conseguida el año pasado aquí sobre la tierra de Montecarlo. Tiene muy complicado defender el trono de la ATP, ya que él defiende muchos puntos y Sinner sólo puede sumar porque no jugó el año pasado aquí. No obstante, Carlitos quiere seguir avanzando para intentar revalidar el título. En semifinales se mediría al ganador del partido entre Valentin Vacherot y Álex de Miñaur.
6-3, 6-0
¡VICTORIA DE ALCARAZ!
No pasa la bola de Bublik y victoria de Alcaraz. El murciano pisó el acelerador en el segundo set, aprovechó la desconexión de su rival y ya está en semifinales en un partido que ha durado 1:03 horas.
6-3, 5-0
Alcaraz confirma el break
Alcaraz da un paso de gigante hacia las semifinales. El murciano confirma la rotura y restará para ganar el partido.
6-3, 4-0
¡NUEVO BREAK DE ALCARAZ!
Alcaraz vuelve a romper a Bublik y encarrila el pase a semifinales. El kazajo está completamente fuera.
6-3, 3-0
Alcaraz confirma el break
Carlos remonta un 0-30 y confirma el break. Ahora sí, a diferencia del primer set, el español fue capaz de confirmar la rotura y se pone 3-0 en este inicio de segundo set.
6-3, 2-0
¡BREAK DE ALCARAZ!
Doble falta de Bublik y break de Alcaraz. Esto empieza igual que el primer set, con el español rompiendo al kazajo a las primeras de cambio y tomando ventaja en el marcador.
6-3, 1-0
Alcaraz empieza mandando en el segundo set
Alcaraz empieza fuerte al saque en el segundo set y se apunta el primer juego.
6-3
¡Nuevo break y primer set para Alcaraz!
Carlos vuelve a romper el servicio de Bublik y se apunta el primer set de los cuartos de final de Montecarlo. Se ha rehecho muy bien el murciano tras conceder la rotura en el cuarto juego.
5-3
Alcaraz confirma el break
Carlos no da opción a Bublik con su saque y confirma la rotura.
4-3
¡BREAK DE ALCARAZ!
Se estrella en la red la derecha de Bublik y Alcaraz vuelve a romper el servicio del kazajo. Recupera la ventaja en el marcador el español.
3-3
Alcaraz se rehace
Alcaraz levanta el puño tras volver a ganar su servicio. Lo necesitaba el español, que no está teniendo las mejores sensaciones en este inicio de partido.
2-3
Bublik se pone por delante
Bublik confirma la rotura y se marcha al banquillo con una mínima ventaja tras cerrar su saque en blanco.
2-2
¡BREAK DE BUBLIK!
Se va larga la derecha de Alcaraz y es break para Bublik. El kazajo rompe el servicio del murciano e iguala el set.
2-1
Bublik salva un juego complicado
Bublik se apunta su primer juego del partido tras salvar varias bolas de break. Alcaraz no pudo concretarlas y el kazajo pone el 1 en su casillero.
2-0
Alcaraz confirma el break
Carlitos no da opción a su rival y empieza firme con el saque. Confirma la rotura el español. 2-0 para él.
1-0
¡BREAK DE ALCARAZ PARA EMPEZAR!
Alcaraz rompe el saque de Bublik en el primer juego del partido. La derecha del kazajo se estrelló en la red y el murciano empieza mandando.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Comienza el Alcaraz-Bublik. Al saque el kazajo.
Calienta Alcaraz
Ya está el número del mundo sobre la arcilla de la Rainier III, calentando para su partido de cuartos ante Bublik.
Primer enfrentamiento ante Bublik
Será la primera vez que Alcaraz y Bublik se vean las caras en un torneo oficial. Hasta la fecha, no se habían cruzado en toda su carrera.
Sinner ya está en semifinales de Montecarlo
Jannik Sinner ha derrotado al canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-3 y 6-4 en poco más de una hora y media. El italiano ya está en semifinales de Montecarlo y en breves instantes saltará Carlos Alcaraz a la pista para enfrentarse a Bublik.
Alcaraz busca las semifinales en Montecarlo
Carlos Alcaraz se enfrenta a Alexander Bublik en cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo. El kazajo y el español nunca se han visto las caras, será la primera vez.
Cuándo juega Carlos Alcaraz el próximo partido
Alcaraz ya espera rival en semifinales de Montecarlo tras arrollar a Bublik. El murciano volverá a jugar mañana sábado frente al ganador del Vacherot-De Miñaur, que jugarán a continuación.