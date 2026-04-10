El mejor tenis vuelve al Conde de Godó a la espera del príncipe Alcaraz

Este sábado arranca la 73.ª edición del Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026, que se disputará en el Real Club de Tenis Barcelona-1899 hasta el domingo 19 de abril, cuando tendrá lugar la final de este ATP 500 que contará con la presencia de los mejores tenistas del planeta. Entre ellos, la de un Carlos Alcaraz que aterrizará en Barcelona a principios de la próxima semana para afrontar, después del Masters 1000 de Montecarlo, su segundo torneo de la temporada de tierra batida.

El Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026 ya está aquí. Durante los próximos días, los mejores tenistas del mundo se dejarán caer por Barcelona para disputar un torneo que comienza este sábado 11 de abril y que se disputará hasta el domingo 19. Este fin de semana se disputarán las rondas previas y a partir del lunes 13 de abril comenzará la fase final del cuadro en el que estarán presentes Lorenzo Musetti (5.º del ranking ATP), Alex de Miñaur (6.º), Felix Auger-Aliassime (7.º) y Casper Ruud (12.º).

En el Conde de Godó 2026 también estará un Rafa Jódar que será una de las sensaciones del torneo después de ganar su primer torneo como profesional hace unos días en Marrakech. El joven tenista español conocerá a su primer rival este sábado a partir de las 12:00 horas, cuando se celebra el sorteo del cuadro del Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026.

Alcaraz se apunta al Conde de Godó

Carlos Alcaraz será la gran sensación en el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026 que arranca este sábado 11 de abril. El tenista murciano ya está en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, donde se enfrentará a Bublik, y después de disputar su primer torneo de la temporada de tierra batida, viajará a Barcelona para afrontar uno de sus torneos predilectos en el calendario, que ha ganado en 2022 y 2023.

«Siento algo especial allí. Jugué allí cuando tenía menos de 14 años. Tengo muchos amigos en Barcelona. Es como si jugara en casa. Mi plan es cuidar mi cuerpo lo máximo posible durante los partidos y torneos, y jugar toda la temporada en tierra batida», dijo Carlos Alcaraz en una entrevista previa antes del Masters 1000 de Montecarlo en la que confirmó que estará presente en el Conde de Godó 2026.

Carlos Alcaraz llegará a Barcelona inmerso en su lucha por el número 1 del mundo. A la espera del desenlace final del Masters 1000 de Montecarlo, donde defiende 1.000 puntos, el tenista murciano lidera el ranking de la ATP con 13.590 puntos frente a los 12.400 que tiene el italiano después de sus victorias en Indian Wells y Miami. Si el italiano sale vencedor del Principado o si llega a la final y el murciano no, saldrá de la arcilla de Mónaco como nuevo número 1 del mundo.

En caso contrario, Carlos Alcaraz seguirá en la cabeza de la tabla y defenderá los 330 puntos conseguidos en la edición de 2025, donde perdió la final ante Holger Rune. En toda la temporada de tierra, el tenista murciano defiende 4.330 puntos: 1.000 en Montecarlo, 330 en Roma, 1.000 en Roma y 2.000 en Roland Garros.

Otro reto de Carlos Alcaraz está en conseguir el «Slam de la tierra», algo que nunca consiguió Rafa Nadal. Esto pasa por hacer un pleno de victorias en Mónaco, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. Algo que se antoja muy difícil, pero no imposible, para el mejor jugador del mundo sobre la tierra batida. El rey Nadal se quedó cerca de ello en 2010 y 2013. Ahora es el momento del príncipe, que llegará el lunes a Barcelona listo para debutar el martes en dieciseisavos de final.