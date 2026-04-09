Alcaraz declara su amor al Conde de Godó: «Es como jugar en casa»

Carlos Alcaraz buscará los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo este jueves en el partido que le enfrenta a Tomás Etcheverry. Este será el segundo partido del número 1 del mundo sobre la tierra batida del Principado después de brillar en su debut ante Sebastián Báez. El tenista murciano confirmó hace unos días que estará en el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026, que se disputa entre este sábado 11 y el domingo 19 de abril.

Carlos Alcaraz inició el pasado martes una temporada de tierra batida en la que intentará mantener el número 1 del mundo y buscar el récord que Rafa Nadal nunca consiguió: hacer pleno de torneos sobre la arcilla. De primeras, el primer reto está en el Masters 1000 de Montecarlo, donde defiende título y 1.000 puntos ante la presencia de un Jannik Sinner que amenaza por la otra parte del cuadro.

Antes de su debut en el Principado, Carlos Alcaraz confirmó que, siempre y que la salud se lo permita, estará presente en todos los torneos previos a Roland Garros. «Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, esa es la idea. Es muy exigente física y mentalmente. La semana en Barcelona es quizás cuando debería descansar, pero es un torneo muy importante para mí», afirmó el tenista murciano confirmando su presencia en el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026.

Carlos Alcaraz también quiso tener unas palabras bonitas para el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026, donde llegó a la final en 2025, y que ha ganado en dos ocasiones de forma consecutiva, en 2022 y 2023. «Siento algo especial allí. Jugué allí cuando tenía menos de 14 años. Tengo muchos amigos en Barcelona. Es como si jugara en casa. Mi plan es cuidar mi cuerpo lo máximo posible durante los partidos y torneos, y jugar toda la temporada en tierra batida», opinó en una de sus entrevistas previas en Montecarlo.

Alcaraz y el número 1 en el Conde de Godó

Así que Carlos Alcaraz estará presente la próxima semana en el Real Club de Tenis Barcelona-1899 para disputar el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026. El tenista murciano defenderá 330 puntos y tendrá la oportunidad de ganar 170 más en la disputa que mantiene por el número 1 con Jannik Sinner. Esto ocurrirá si gana su tercer torneo sobre la arcilla catalana después de perder la final en 2025 ante Holger Rune.

Y es que la lucha por el número 1 está que arde. Carlos Alcaraz ya ha dejado claro que va a perder esta condición en los próximos días, pero Sinner tendrá que ganar y mucho para subir a lo más alto del ranking. A día de hoy, Alcaraz suma 13.590 por los 12.400 que tiene el italiano después de sus victorias en Indian Wells y Miami. En la temporada de tierra batida, el español defiende 4.330 puntos y Sinner no defenderá nada hasta Roma, ya que en esta época del año pasado estuvo suspendido tres meses por su positivo de clostebol.

De primeras, en Montecarlo, Alcaraz tendrá que defender 1.000 puntos y Sinner podrá asaltar el número 1 si gana el torneo o si llega a la final y el español no lo hace. Después, el tenista murciano visitará Barcelona para intentar arañar más puntos en la lucha por el número 1 y disputar uno de los torneos que más desea el actual número 1 del mundo.