Cuándo es el Carlos Alcaraz – Baez: a qué hora empieza y dónde ver por TV gratis el partido del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Carlos Alcaraz vuelve a vestirse de corto, esta vez en el Masters 1000 de Montecarlo 2026, donde arranca su participación defendiendo el título contra el argentino Sebastián Baez en los dieciseisavos de final. El murciano tiene por delante un partido complicado, pero tiene que hacer desaparecer los fantasmas de las dudas que sembró en Miami y ahora empezar de cero para volver a la senda del triunfo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el debut de Carlitos.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo 2026 contra Sebastián Baez?

Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1000 de Montecarlo 2026 en los dieciseisavos de final contra Sebastián Baez. Sin duda, será uno de los grandes partidos de la jornada y en él el tenista murciano no tiene margen de error, más aún después de los dos últimos torneos que ha jugado. Y es que hay que destacar que el de El Palmar perdió prematuramente en Miami, lo que supuso una gran decepción en este inicio de año en el que había arrancado con buen pie.

El Masters 1000 de Montecarlo es una competición en la que encontramos a varios tenistas españoles que han conseguido coronarse allí. El que abrió la lata en 1975 fue Manuel Orantes, mientras que luego vendrían los dobletes de Sergi Bruguera y Juan Carlos Ferrero, aunque entre medias también conquistó el título en una ocasión Carlos Moyá. Posteriormente llegó el reinado de Rafa Nadal, que logró ganarlo nada más y nada menos que once veces. Finalmente, Carlos Alcaraz se lo llevó en 2025, por lo que defiende el título.

La organización de este torneo ha fijado este choque en el que Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1000 de Montecarlo 2026 contra Sebastián Báez que corresponde a los dieciseisavos de final para este martes 7 de abril. La ATP todavía no ha desvelado el orden de juego, por lo que todavía desconocemos la hora a la que jugará el murciano en la pista central del Monte Carlo Country Club.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Baez en Masters 1000 de Montecarlo 2026

El año 2026 parecía arrancar de la mejor manera para Carlos Alcaraz y lo cierto es que todos envidian su comienzo, ya que consiguió ganar el Open de Australia por primera vez en su carrera, convirtiéndose así en el tenista más joven en conquistar los cuatro Grand Slam. También se llevó el título en el ATP 500 de Doha, pero en Indian Wells cayó eliminado en las semifinales frente a Daniil Medvedev, mientras que en Miami perdió contra Korda en los dieciseisavos. Ahora, en este Masters 1000 de Montecarlo 2026 espera cambiar el rumbo de su suerte.

Este vibrante Carlos Alcaraz – Baez que corresponde a los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se disputará este martes 7 de abril. Estos dos tenistas se han enfrentado en tres ocasiones y todas han caído del lado del murciano, por lo que espera aumentar este balance a los cuatro triunfos. Su última victoria fue el año pasado en Tokio, donde se deshizo del argentino con un 6-4 y 6-2.

Dónde ver el Masters 1000 de Montecarlo 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

Movistar+ es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se jueguen en este emocionante torneo de tierra batida. Este Carlos Alcaraz – Baez de dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Estos canales forman parte de la citada anteriormente plataforma de pago, lo que quiere decir que el choque no se podrá ver gratis por TV.

Los amantes de este deporte y seguidores del tenista murciano pueden ver en directo en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Baez de los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tabelts y smarts TVs. Los clientes de este medio también podrán acceder con un ordenador a su página web. Habría que destacar también la app de pago Tennis TV, que es de pago, pero ofrece todos los torneos del circuito de la ATP menos los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que esté ocurriendo en este Masters 1000 de Montecarlo 2026. Narraremos los partidos más importantes que dispute el tenista murciano y una vez acabe este Carlos Alcaraz – Baez de dieciseisavos de final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones más relevantes que nos lleguen desde el Monte Carlo Country Club.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Baez del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Por otro lado, todos los seguidores del tenista de El Palmar que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 tienen que saber que van a tener la opción de escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca podrían conectar con el Carlos Alcaraz – Baez para contar todo lo que esté ocurriendo sobre la tierra batida.