Carlos Alcaraz – Etcheverry: cuándo es, a qué hora empieza y canal de TV para ver gratis en directo los octavos del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Carlos Alcaraz sigue con vida en el Masters 1000 de Montecarlo 2026, donde ya está en los octavos de final del torneo. El murciano se va a tener que ver las caras con Tomás Martín Etcheverry, por lo que intentará superar al tenista argentino para estar en los cuartos de final de esta competición que terminará el próximo domingo. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este partidazo que jugará Carlitos.

¿Cuándo es y a qué hora empieza el Carlos Alcaraz – Etcheverry en el Masters 1000 de Montecarlo?

Carlos Alcaraz debutó en el Masters 1000 de Montecarlo 2026 superando a Sebastián Baez en un choque que solventó por la vía rápida, ya que se impuso al argentino por un contundente 6-1 y 6-3. Ahora el murciano se ha plantado en los octavos de final de este torneo en el que está defendiendo el trono y que buscará después de ganar del tropiezo sufrido en Miami, pero antes de pensar en morder el metal va a tener que imponerse a Etcheverry en esta ronda.

A lo largo de la historia son varios los tenistas españoles que han conseguido coronarse en el Masters 1000 de Montecarlo. El primero que lo logró fue Manuel Orantes en 1975, mientras que unos años después llegó el doblete de Sergi Brugera, mientras que Carlos Moyá también sumó este título a su palmarés personal. Juan Carlos Ferrero, ex entrenador de Carlos Alcaraz, también mordió metal en dos ocasiones, pero, sin duda, el que ha dominado la tierra de esta competición es Rafa Nadal con once entorchados. El murciano lo conquistó en 2025 y es por ello que está defendiendo el título en el Monte Carlo Country Club.

La organización del torneo ha programado este emocionante Carlos Alcaraz – Etcheverry que corresponde a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 para este jueves 9 de abril. El horario todavía no ha sido desvelado por la ATP, por lo que habrá que estar atentos al orden de juego de este apasionante encuentro que se jugará en la pista central del Monte Carlo Country Club.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Etcheverry en Masters 1000 de Montecarlo 2026

El año 2026 arrancó una nueva aventura en la carrera de Carlos Alcaraz, ya que comenzaba a ser entrenado por Samuel López. El murciano arrancó esta era de la mejor manera, ya que consiguió conquistar el Open de Australia por primera vez en su carrera y además lograba ser el tenista más joven en levantar los cuatro Grand Slam. También se coronó en el ATP 500 de Doha, pero es cierto que en Indian Wells cayó en semifinales contra Daniil Medvedev y en Miami fue apeado por Korda en dieciseisavos de final.

Este frenético Carlos Alcaraz – Etcheverry correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se jugará este jueves 9 de abril. Estos dos tenistas no se han enfrentado nunca al más alto nivel y el murciano espera imponerse, aunque hay que remontarse a 2020, al Challenger de Trieste para ver una victoria de Carlitos frente al argentino..

Dónde ver el Masters 1000 de Montecarlo 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que se disputen en este apasionante campeonato de tierra batida es Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Etcheverry de octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Todos estos canales forman parte del operador de pago citado anteriormente, por lo que el encuentro de Carlitos no se podrá ver en abierto ni gratis por TV.

Los seguidores del tenista murciano y los amantes de este deporte que no se pierden ni un torneo también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Etcheverry de los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 a través de la app de Movistar+, que se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este medio con un ordenador. También encontraríamos la aplicación de pago Tennis TV, que ofrecerá los diferentes encuentros de esta competición, ya que cuenta con los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en el Masters 1000 de Montecarlo 2026, donde estaremos prestando especial atención al murciano, que es el único que queda con vida en el torneo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de todo lo que suceda en los partidos del de El Palmar y una vez acabe el Carlos Alcaraz – Etcheverry de octavos de final publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones que nos lleguen desde el Monte Carlo Country Club.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Etcheverry del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este Carlos Alcaraz – Etcheverry de los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con este choque para contar lo que esté ocurriendo en este partidazo.