El maratón de Alcaraz sigue en el Conde de Godó: busca el récord que Nadal nunca consiguió

Carlos Alcaraz ha confirmado su presencia en el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026, que se disputará la próxima semana en el Real Club de Tenis Barcelona-1899. El tenista murciano, que este jueves disputa los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, buscará su tercer título sobre la arcilla catalana después de su derrota en la final de 2025 ante Holger Rune. El número 1 del mundo busca en esta primavera el «Slam de tierra», el récord que nunca consiguió Rafa Nadal.

Carlos Alcaraz se enfrenta este jueves a Tomás Etcheverry en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. Después de su buen debut del martes ante Sebastián Báez, el tenista murciano busca los cuartos de final ante otro tenista argentino en su segundo partido sobre la tierra batida del Principado. Antes del inicio del torneo, el número 1 del mundo anunció que estará en el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026, que se disputa entre el sábado 11 y el domingo 19 de abril.

Carlos Alcaraz también confirmó su presencia en los torneos de Madrid y Roma antes de intentar asaltar su tercer título consecutivo en París. «Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, esa es la idea. Es muy exigente física y mentalmente. Mi plan es cuidar mi cuerpo lo máximo posible durante los partidos y torneos, y jugar toda la temporada en tierra batida», afirmó el tenista español en una de las entrevistas previas realizadas antes del comienzo de la temporada en tierra batida.

Carlos Alcaraz buscará el pleno sobre la tierra y también mantener el número 1 del mundo ante Jannik Sinner, que podría asaltar el primer puesto del ranking en caso de ganar el Masters 1000 de Montecarlo o llegar a la final y que no lo haga su máxima rival. El tenista murciano está en la cabeza del ranking de la ATP con 13.590 puntos por los 12.400 que tiene el italiano después de sus victorias en Indian Wells y Miami. En total, Alcaraz defiende en la temporada de tierra batida 4.330 puntos: 1.000 en Montecarlo, 330 en Roma, 1.000 en Roma y 2.000 en Roland Garros. Por su parte, Sinner defiende 1.950: 650 de Roma y 1.300 de Roland Garros.

Alcaraz y el récord en el Conde de Godó

Además de mantener el número 1, Carlos Alcaraz también busca el pleno sobre la tierra batida. El conocido por muchos como el «Slam de la tierra» que nunca pudo ganar Rafa Nadal, el mejor tenista de la historia sobre esta superficie. El más grande de la historia del tenis español se quedó cerca de ello en 2010, cuando ganó en Montecarlo, Madrid, Roma y París, pero no acudió al Conde de Godó con el objetivo de cuidar sus maltrechas rodillas. En 2013 también se quedó cerca tras ganar en Barcelona, Madrid, Roma y París, pero Djokovic lo evitó en Montecarlo, donde el serbio venció al de Manacor en la final.

Así que, después de firmar un 2025 sobresaliente sobre la tierra batida con sus victorias en Montecarlo, final en Barcelona y sus victorias en Roma y Roland Garros, Carlos Alcaraz intentará conseguir el récord que nunca pudo conseguir Rafa Nadal en la temporada de tierra batida. No será fácil, no podrá tener ninguna tarde mala y el físico se lo tendrá que permitir. Eso, y la amenaza de un Jannik Sinner que ha demostrado su fortaleza en Indian Wells y Miami.