Alcaraz aprende a sufrir en Montecarlo y se mete en cuartos tras un susto ante Etcheverry

Carlos Alcaraz avanza en Montecarlo…. con más problemas de los esperados. El argentino Tomas Etcheverry le creó más complicaciones en el partido de octavos del primer Master 1000 de la temporada sobre tierra batida. El tenista español ganó (6-1, 4-6 y 6-3), pero no convenció y fue de más a menos y tuvo que tirar de un tercer set tras tropezar en la segunda manga. Victoria, sí, pero con complicaciones. Eso sí, lo importante: Alcaraz está ya en cuartos, donde se medirá a Bublik.

Dos caras de Alcaraz en la tierra de Montecarlo. Primero, más tranquilo, con algún que otro fallo, sí, pero más alegre y seguro de sí mismo. Ganó el primer set por 6-1. Después otra cara, más parecida a la que tuvo cuando naufragó en Indian Wells y Miami. Falló mucho y Etcheverry se metió en el encuentro. Tanto que el argentino se llevó la segunda manga (4-6). Ya en el tercero, Alcaraz tuvo que sudar para llevarse el triunfo.

Y eso que el inicio de partido no pudo ser mejor para Alcaraz, con dos juegos en blanco, una rotura de servicio y un primer set que se encarriló desde el inicio. Carlos sacó la versión arrolladora que ya demostró en su estreno ante Baez y repitió guion: fue un vendaval en la arena de Montecarlo. En ese momento, a Etcheverry le pasó un ciclón por delante en un juego brillante de Alcaraz, y eso que alguna que otra vez cometía algún error inesperado.

Necesitó cuatro bolas de set Alcaraz para cerrar un primer set que fue un visto y no visto, más largo incluso porque se empeñó Carlos en fallar cuando no le hacía falta. Eso le pasó también el martes, cuando tenía juegos ganados, todo a favor, y acababa por ceder algunos puntos innecesarios.

Fue el inicio de una crisis de juego de Alcaraz. El comienzo del segundo set fue desastroso para el murciano. Etcheverry irrumpió en el partido con un juego brillante, contestón. Se reveló el argentino y le hizo dos breaks a un Alcaraz fallón, con otra cara diferente a la del inicio. Disfrutó Etcheverry y anuló a Carlos, que se quedó totalmente limitado en la pista.

El partido se decidió en el tercer set

Lo arregló el español en el tercer set, al que llegó de forma innecesaria, aunque tuvo que sudar para cerrar el encuentro. Hubo un juego clave, el segundo, donde Etcheverry se llenó de ventajas sin lograr el punto, algo que sí consiguió Alcaraz en su primera opción de break. Y de ahí se puso todo de cara.

Ganó Alcaraz a Etcheverry con más problemas de los que se podían esperar al inicio. Lo que se preveía como un partido sencillo acabó siendo complicado. Etcheverry complicó las cosas, pero al menos Carlos reaccionó a tiempo. Está en cuartos del Masters 1.000 de Montecarlo, donde se medirá a Bublik.