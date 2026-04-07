Alcaraz anticipa que perderá pronto el número uno ante Sinner: «Será en este torneo o en el próximo»

El doblete de Jannik Sinner en Indian Wells y Miami, sumado a los tropiezos de Carlos Alcaraz en ambos Masters 1000, los primeros del calendario tenístico han apretado al máximo la lucha por el número uno del tenis mundial. Una condición que ostenta en estos momentos el murciano, pero que le será muy complicada de mantener durante la gira de tierra. El propio Alcaraz ha anticipado tras su debut en Montecarlo que su gran rival le arrebatará el número uno de la ATP en las próximas semanas.

Los números no mienten y dan la razón al ‘pesimismo’ del tenista de El Palmar. La distancia favorable a Alcaraz antes del inicio del tercer Masters 1000 del año es de 1.190 puntos. El problema para el español es que defiende el título de la pasada edición y, en el mejor de los casos, mantendría su puntuación actual. Una situación que contrasta con la de Sinner, ya que el transalpino no pudo participar en 2025 y tendrá vía libre para recortar la diferencia con el número uno. De hecho, el vigente campeón de Wimbledon depende de sí mismo para recuperar la cima de la clasificación de la ATP.

Después de certificar su primera victoria en la gira de tierra, tras derrotar a Sebastian Báez en 69 minutos de juego por un marcador de 6-1 y 6-3, Alcaraz se ha quitado presión en la lucha por el número uno y ha optado por el pragmatismo que marcan las matemáticas. «Siendo honesto, voy a perder el número uno del mundo. No sé si será en este torneo o en el próximo, pero defiendo muchos puntos y será muy difícil «, ha declarado en la entrevista a pie de pista.

Un número uno que no preocupa a Alcaraz

El tenista español firmó una gira de tierra casi inmaculada en 2025. Levantó los Masters 1000 de Montecarlo y Roma, para después coronar su paso por la primavera europea con una épica remontada en la final de Roland Garros ante Jannik Sinner. Los problemas físicos le mermaron en España, donde perdió la final del Conde de Godó ante Rune y no pudo participar en el Mutua Madrid Open. Alcaraz aspira a acercarse a estos resultados y afianzarse como el nuevo dominador de la superficie de polvo de ladrillo.

«To be honest, I’m going to lose World No. 1.» Carlos Alcaraz talks about the possibility of Jannik Sinner overtaking him in the rankings this clay season.#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/2HpcaVqXJ0 — Tennis Channel (@TennisChannel) April 7, 2026

Aunque lograra repetir sus resultados de la pasada temporada, la ausencia de Sinner durante buena parte de la gira de tierra de 2025 hace muy difícil que pueda mantener el número uno. «Incluso si defiendo todos los puntos, Jannik va a sumar en estos torneos», ha argumentado Carlos Alcaraz. No le sobra razón al murciano, ya que Sinner afronta los torneos de Montecarlo y Madrid con la única opción de sumar puntos. Una condición que ya aprovechó en Miami e Indian Wells, donde se anotó 2.000 tantos y redujo drásticamente las distancias con su rival. El italiano regresará a la normalidad en Roma y Roland Garros, donde cayó en la final ante Alcaraz. Mientras, el murciano se quita presión respecto al primero puesto de la ATP: «Ahora mismo, el número uno no me preocupa».