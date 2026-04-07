Alcaraz no tiene piedad con Baéz y se planta en octavos de Montecarlo

Carlos Alcaraz ha vuelto en modo invencible. Superada su dolorosa caída en Miami en tercera ronda ante Sebastian Korda, el tenista murciano pasó el rodillo sin contemplación ninguna para vencer al argentino Sebastián Báez en segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. Una actuación en la que su rival apenas le ofreció pelea con un 6-1, 6-3 que despejó las dudas de que su mejor versión está de vuelta.

Consciente de que no podía volver a relajarse, Alcaraz activó la concentración máxima desde el principio. Poco después de que Jannik Sinner hubiera fulminado a su rival, el español no iba a mostrar menos espectáculo. El primer set se lo llevó a la saca en apenas 27 minutos de juego. Le hizo tres breaks con mucha facilidad. Solo hubo una leve mancha con el único juego de Báez, que llegó a ponerse 40-30 en su propio saque. Salvo eso, Alcaraz relució sus derechazos que provocaban el error del argentino, impotente al ver cómo sus dejadas apenas tenían efecto alguno. Alcaraz corría todas las bolas; la primera manga llegó en menos de media hora.

Baéz incomodó a Alcaraz

El segundo set no fue igualmente demoledor. Báez se vino más abajo en los primeros juegos al ver que Alcaraz no mostraba ninguna flaqueza en el Monte Carlo Country Club. De hecho, en poco más de diez minutos, Carlos se había plantado con 3-0 y un break. Fue entonces cuando el argentino le apretó las tuercas hasta tal punto de ponerse 4-3, ganando dos servicios y haciéndole un break que parecía impensable desde la primera manga.

Alcaraz, consciente de que Báez se estaba viniendo arriba con cada error del murciano, no le quedó otra que subir la intensidad de nuevo. Un juego clave que se puso 40-40 durante varios minutos hasta que un magistral derechazo le sirvió para hacer el break clave para finiquitar el partido en una hora y diez minutos. A pesar del minibache, Carlos Alcaraz se impuso en la tierra batida al sudamericano y avanza a los octavos de final de Montecarlo a la espera de su nuevo rival.

«Estoy encantado, hace casi un año desde el último partido en tierra y ya la echaba de menos. Tenía ganas de ensuciarme los calcetines. Creo que he jugado un gran partido. Me he preparado muy bien. Estoy muy contento y veremos a dónde lleva la semana. Sinner no defiende puntos y es normal que tarde o temprano los pierda. Luego me tocará recuperarlo», dijo Alcaraz después del partido.

Después de ganar por cuarta vez a Báez, Carlos Alcaraz se citará en octavos con el ganador del partido entre el también argentino Juan Martín Etcheverry y el que se imponga en el partido entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Ethan Quinn.