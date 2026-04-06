Sinner llora el desastre de Italia en el fútbol: «Daría uno de mis títulos por ver a mi país en el Mundial»

El desastre de Italia en el fútbol, con otra ausencia -la tercera consecutiva- en el Mundial-, sigue doliendo mucho. Jannik Sinner, el mejor deportista del momento en ese país, ha confirmado el dolor que sufre porque la selección de su país no esté en esa gran cita. «Daría uno de mis torneos porque Italia jugara el Mundial de fútbol», ha dicho el tenista, gran rival de Carlos Alcaraz.

Aficionado al fútbol, Sinner ha reconocido lo que supone que Italia no vuelva a estar en el Mundial, un dolor inmenso para una población que vibra por el fútbol. Así, ha llegado a decir que cambiaría uno de sus títulos -sin especificar cuál- por que Italia se clasifique para el Mundial.

Y es que la selección italiana, que no juega un Mundial de fútbol desde 2014, volvió a sufrir una hecatombe al perder en penaltis con Bosnia, quedándose fuera por tercer torneo consecutivo. Sinner ha reflejado también cómo muchos jóvenes en Italia no han visto a su país en un Mundial, lo que representa muy bien el desastre en el que está inmerso el fútbol italiano.

«Me encantaría hacer este intercambio. Muchos jugadores jóvenes nunca han visto un Mundial con Italia», ha dicho Sinner, que, nacido en 2001, la última vez que vio a Italia en el Mundial tenía 12 años (casi 13). Es decir, en su etapa ya madura, de adulto, no ha podido ver a su país en el Mundial.

Por otro lado, y en declaraciones previas al Masters 1.000 de Montecarlo, Jannik Sinner ha destacado que «echa de menos» los partidos contra Alcaraz porque «es alguien que me lleva al límite y me empuja a mejorar». De ahí que se hayan retado otra vez en este Masters 1.000, el primero de la temporada de tierra batida, en el que sólo se podrían ver en la gran final del próximo domingo.