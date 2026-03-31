Nuevo fracaso de Italia: Bosnia y Herzegovina les deja fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Nuevo fracaso Mundial para Italia. Esta vez, en penaltis. Tercer Mundial consecutivo sin la tetracampeona, sin la Azzurra, que ha sido eliminada por Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis. Comenzaron ganando los de Gattuso por medio de Kean, pero se quedaron con uno menos y empataron los bonios, que terminaron llevándose el billete a México, Estados Unidos y Canadá en la final de la repesca. Fallaron Esposito y Cristante sus lanzamientos, certificando una nueva eliminación de los italianos.

El Mundial 2026, por tanto, no contará con la segunda selección con más títulos, igualada a cuatro con Alemania y sólo por detrás de Brasil, que tiene cinco. Desde 2014 no están en una Copa del Mundo y, como ya sucediera rumbo a Rusia y Qatar, en la mayor cita mundialista de la historia, que tendrá 48 selecciones, no estará Italia.

Las últimas seis plazas al Mundial se repartían este martes, en las cuatro repescas europeas y en las dos eliminatorias intercontinentales. Aunque los ojos se centraban, como no podía ser de otra forma, en saber si Italia conseguía la clasificación o, por contra, fracasaba por tercera vez consecutiva, puesto que cayeron en la repesca tanto de Rusia 2018 como de Qatar 2022.

Con todo en juego en Zenica, Gennaro Gattuso salía con todo. Lo hacía con un gigante como Donnarumma en portería, con una línea de tres por delante con Mancini, Bastoni y Calafiori, mientras que Politano y Dimarco estaban en los carriles. En el centro del campo, tres futbolistas como Barella, Locatelli y Tonali, mientras que en ataque estaban Retegui y Moise Kean.

Kean acercaba el Mundial…

Comenzaba el partido en Bosnia con la Azzurra vistiendo de blanco y la selección local en azul. Mal presagio para arrancar una final por estar en el Mundial, aunque Kean no perdonó la primera que tuvo y puso el 0-1. Se aprovechaba de un fallo en defensa a la hora de sacar el balón para hacer el primero. Se quedaba solo ante Vasilj tras el robo de Barella, que le asistía, y no perdonaba.

Pasaba a encerrarse atrás el combinado transalpino, reviviendo el histórico catenaccio, que quedaría más patente aún cuando la final se les puso cuesta arriba antes del descanso, por una roja directa a Bastoni. En la segunda parte, lógicamente, se volcaba Bosnia y Herzegovina, que encontraría su premio en el 78′, por medio de Tabakovic. Batía en un cabezazo al segundo palo a Donnarumma y forzaba la prórroga, a la que se llegó con mucha polémica.

Todo, porque los locales reclamaron un penalti que parecía claro sobre Demirovic, puesto que le agarraron cogiéndole con las dos manos de la pechera cuando iba a rematar de cabeza. El colegiado, Clement Turpin, no parecía por la labor de complicarse la vida y desde el VAR se pasó por alto. Otro gallo hubiera cantado si se diera en el otro área.

…pero los penaltis sentenciaban a Italia

En la media hora extra destacó la presencia sobre el césped de Palestra, que había entrado tras el descanso. Junto a Pio Esposito empezó a revolucionar el ataque y a punto estuvieron los italianos de aprovecharlo. Un cabezazo del jugador del Inter tras un centro del primero en el segundo palo fue repelido por poco por Vasilj.

Apretaron en el último cuarto de hora los locales, con Tahirovic llevando el peso de embotellar a la Azzurra, aunque no lograron romper la igualada y el partido se fue a los penaltis. Drama absoluto para decidir al integrante de este Mundial 2026. Dzecko se lesionaba en la última jugada el hombro y se quedaba sin lanzar.

Empezaba la tanda Bosnia y Herzegovina, con Tahirovic, que marcaba. Por Italia, lanzaba en primer lugar Esposito, que la mandaba arriba. Les tocaba remar, sobre todo tras el segundo gol local, por medio de Tabakovic. Mantenía la esperanza Tonali, que engañaba a Vasilj, pero Alajbegovic no fallaba tampoco. Cristante la mandaba al larguero y Bosnia cerraba la clasificación para el Mundial 2026.