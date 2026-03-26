Así queda la repesca del Mundial 2026 tras las semifinales: Italia salva la papeleta

El Mundial 2026 sigue buscando a sus últimos integrantes. Faltan aún seis de los 48 billetes por otorgar que se deciden en la última de las ventanas FIFA antes de la cita estival que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Los cuatro últimos clasificados de Europa y los dos de la repesca intercontinental se conocerán durante este parón. Por el momento, han comenzado a disputarse las semifinales, a partido único, con Italia, Turquía, Polonia, Kosovo, Dinamarca y Suecia avanzando a la siguiente fase.

Las repescas de la UEFA contaban con 16 equipos, para cuatro cupos que quedan por cubrirse. Por su parte, el torneo clasificatorio que la FIFA celebrará en México contará con un total de seis selecciones para las dos plazas restantes correspondientes al resto de confederaciones. De ahí saldrán las seis últimas plazas de este Mundial 2026, que se conocerán entre el martes 31 y la madrugada del 1 de abril.

En primer lugar, comenzaban las semifinales en Europa. Lo hacían con Arda Güler liderando a Turquía contra Rumanía, en una victoria otomana por 1-0 que les clasificaba para la final. Allí se medirán a Kosovo, que se impuso a Eslovaquia por 3-4, remontando en la segunda parte. Aunque el protagonismo se centraba en Bérgamo, donde Italia trataba de evitar quedarse por tercera vez consecutiva fuera del Mundial, tras perdérselo en 2018 y 2022. Se medían a Irlanda del Norte y acabaron ganando en un partido de lo más sufrido, gracias a los tantos de Tonali y Kean.

Sufriría también mucho Polonia. Comenzaron cayendo contra Albania y se vieron obligados a remontar en la segunda mitad, donde apareció Lewandowski para empatar la eliminatoria y Zielinski le dio la vuelta 10 minutos después, certificando la presencia de los polacos en la final. Se enfrentarán a Suecia, que goleó a Ucrania (1-3) en un partido que se jugó en nuestro país, en el Ciutat de Valencia, que ejerció de campo neutral. Dinamarca hizo lo propio con Macedonia del Norte (4-0).

Así está la repesca del Mundial 2026

Europa

Semifinales

Turquía 1-0 Rumanía

1-0 Rumanía Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte

4-0 Macedonia del Norte Eslovaquia 3-4 Kosovo

Gales – Bosnia y Herzegovina

Italia 2-0 Irlanda del Norte

2-0 Irlanda del Norte Polonia 2-1 Albania

2-1 Albania República Checa – Irlanda

Ucrania 1-3 Suecia

Final

GAL/BOS – Italia

Suecia – Polonia

Kosovo – Turquía

RCH/IRL – Dinamarca

Resto del mundo

Semifinales

Bolivia – Surinam (M. 23:00) Nueva Caledonia – Jamaica (X. 5:00)

Final