Así queda la repesca del Mundial 2026 tras las semifinales: Italia salva la papeleta
Italia salva la papeleta ante Irlanda del Norte y la Polonia de Lewandowski remonta a Albania para meterse en la final
Quedan seis plazas del Mundial 2026 por decidirse en los torneos clasificatorios de la FIFA y las repescas de UEFA
Güler está a un paso del Mundial: Turquía gana a Rumanía con asistencia del madridista y se mete en la final de la repesca
El Mundial 2026 sigue buscando a sus últimos integrantes. Faltan aún seis de los 48 billetes por otorgar que se deciden en la última de las ventanas FIFA antes de la cita estival que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Los cuatro últimos clasificados de Europa y los dos de la repesca intercontinental se conocerán durante este parón. Por el momento, han comenzado a disputarse las semifinales, a partido único, con Italia, Turquía, Polonia, Kosovo, Dinamarca y Suecia avanzando a la siguiente fase.
Las repescas de la UEFA contaban con 16 equipos, para cuatro cupos que quedan por cubrirse. Por su parte, el torneo clasificatorio que la FIFA celebrará en México contará con un total de seis selecciones para las dos plazas restantes correspondientes al resto de confederaciones. De ahí saldrán las seis últimas plazas de este Mundial 2026, que se conocerán entre el martes 31 y la madrugada del 1 de abril.
En primer lugar, comenzaban las semifinales en Europa. Lo hacían con Arda Güler liderando a Turquía contra Rumanía, en una victoria otomana por 1-0 que les clasificaba para la final. Allí se medirán a Kosovo, que se impuso a Eslovaquia por 3-4, remontando en la segunda parte. Aunque el protagonismo se centraba en Bérgamo, donde Italia trataba de evitar quedarse por tercera vez consecutiva fuera del Mundial, tras perdérselo en 2018 y 2022. Se medían a Irlanda del Norte y acabaron ganando en un partido de lo más sufrido, gracias a los tantos de Tonali y Kean.
Sufriría también mucho Polonia. Comenzaron cayendo contra Albania y se vieron obligados a remontar en la segunda mitad, donde apareció Lewandowski para empatar la eliminatoria y Zielinski le dio la vuelta 10 minutos después, certificando la presencia de los polacos en la final. Se enfrentarán a Suecia, que goleó a Ucrania (1-3) en un partido que se jugó en nuestro país, en el Ciutat de Valencia, que ejerció de campo neutral. Dinamarca hizo lo propio con Macedonia del Norte (4-0).
Así está la repesca del Mundial 2026
Europa
Semifinales
- Turquía 1-0 Rumanía
- Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte
- Eslovaquia 3-4 Kosovo
- Gales – Bosnia y Herzegovina
- Italia 2-0 Irlanda del Norte
- Polonia 2-1 Albania
- República Checa – Irlanda
- Ucrania 1-3 Suecia
Final
- GAL/BOS – Italia
- Suecia – Polonia
- Kosovo – Turquía
- RCH/IRL – Dinamarca
Resto del mundo
Semifinales
- Bolivia – Surinam (M. 23:00)
- Nueva Caledonia – Jamaica (X. 5:00)
Final
- RD Congo – Ganador de la semifinal 1
- Irak – Ganador de la semifinal 2