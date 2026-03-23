La repesca para el Mundial 2026: qué países la juegan, cuadro, horarios y dónde ver por televisión

La Copa del Mundo del 2026, que se celebrará en Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio, sigue perfilándose para encasillar a todas las selecciones antes de dar el pistoletazo de salida definitivo a la competición. Después de la finalización de la fase regular, donde se clasificaron un total de 42 equipos, ahora es el turno para aquellos combinados que tienen en su mano poder acceder en su segunda gran oportunidad a la competición: la repesca. 18 equipos restantes lucharán por las últimas seis plazas que dan acceso al torneo. Conoce todos los equipos que participarán en el torneo de repesca del Mundial 2026.

Cómo funciona el repechaje para el Mundial 2026

Tal y como informó la organización hace unos meses, la Copa del Mundo 2026 promete ser histórica tras la introducción de nuevos cambios: en esta edición, participarán un total de 48 selecciones, que se repartirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada una. Hasta el momento, hay clasificadas 42, entre ellas España, y quedan libres seis plazas, que se definirán en el torneo de repesca de la competición.

Por un lado, tendremos a seis selecciones que lucharán por hacerse un hueco en la Copa del Mundo en el repechaje internacional, y 12 en la repesca europea. ¿Cómo funciona? Pues bien, se jugará como una especie de torneo de eliminación directa y a partido único, es decir, el combinado que pierda estará completamente eliminado. Se clasificarán cuatro del cuadro europeo y dos del cuadro internacional.

Cuadros de la repesca: equipos que juegan el torneo de repesca del Mundial 2026

Repesca Internacional

Bolivia

Surinam

Jamaica

Nueva Caledonia

RD Congo

Iraq

Repesca UEFA

Turquía

Eslovaquia

Kosovo

Dinamarca

Ucrania

Irlanda

Polonia

Bosnia-Herzegovina

Italia

Gales

Albania

República Checa

Fecha y horario de los partidos de la repesca para el Mundial 2026

La repesca del Mundial 2026 se disputará a finales de marzo, concretamente entre los días 26 y 31 de marzo, que será las finales del torneo de repechaje. ¿Cuáles son los horarios y enfrentamientos? Os lo explicamos en las siguientes líneas:

Internacional

Semifinales

Bolivia vs Surinam: 26 de marzo a las 23:00 horas

Jamaica vs Nueva Caledonia: 27 de marzo a las 04:00 horas.

Finales

República Democrática del Congo vs Ganador Jamaica/Nueva Caledonia (31 de marzo)

Iraq vs Ganador Bolivia Surinam (31 de marzo)

🚨🌎 OFICIAL: Así queda el sorteo INTERCONTINENTAL para el Mundial 2026 Nueva Caledonia 🇳🇨 vs Jamaica 🇯🇲

↪️ Ganador: vs RD del Congo 🇨🇩 Bolivia 🇧🇴 vs Surinam 🇸🇷

↪️ Ganador: vs Irak 🇮🇶 👀 ¡DE ESTOS CRUCES SOLO PUEDEN CLASIFICARSE DOS SELECCIONES! pic.twitter.com/d0shtkYep3 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 20, 2025

UEFA

Semifinales

Camino 1

Italia vs Irlanda del Norte: 26 de marzo, a las 20:45 horas

Gales vs Bosnia y Herzegovina (local): 26 de marzo, a las 20:45 horas

Camino 2

Ucrania vs Suecia (local): 26 de marzo, a las 20:45 horas

Polonia vs Albania: 26 de marzo, a las 20:45 horas

Camino 3

Turquía vs Rumanía: 26 de marzo, a las 20:45 horas

Eslovaquia vs Kosovo (local): 26 de marzo, a las 20:45 horas

Camino 4

Dinamarca vs Macedonia del Norte: 26 de marzo, a las 20:45 horas

República Checa vs República de Irlanda (local): 26 de marzo, a las 20:45 horas

Finales

Ganador del Gales/Bosnia vs ganador del Italia/Irlanda del Norte: 31 de marzo a las 20:45 horas

Ganador del Ucrania/Suecia vs ganador del Polonia/Albania: 26 de marzo, a las 20:45 horas

Ganador del Eslovaquia/Kosovo vs ganador del Turquía/Rumanía: 26 de marzo, a las 20:45 horas

Ganador del República Checa/República de Irlanda vs ganador del Dinamarca/Macedonia del Norte: 26 de marzo, a las 20:45 horas

😳💥 ¡SÓLO PUEDEN CLASIFICARSE CUATRO SELECCIONES! 🚨 OFICIAL: Así queda el sorteo de los playoffs europeos para el Mundial 2026 1️⃣ Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia 2️⃣ Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania 3️⃣ Turquía vs Rumanía

Eslovaquia vs Kosovo 4️⃣ Dinamarca vs… pic.twitter.com/K8YJP0MiGs — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 20, 2025

Cómo ver por TV y en vivo online la repesca del Mundial 2026

La repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá ver en exclusiva a través de las cámaras de DAZN, compañía que cuenta con cada uno de los derechos de la competición. Por otro lado, en la web de OkDiario tendrás disponible el minuto a minuto de los mejores partidos, con comentarios en directo, imágenes, vídeos y noticias más destacadas.