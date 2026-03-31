Estos son los equipos clasificados para el Mundial 2026: así quedan los grupos de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 ya conoce a 44 de sus 48 selecciones participantes. Después de las repescas europeas, sólo quedan por conocerse los últimos integrantes, que saldrán de las eliminatorias intercontinentales, el RD Congo–Jamaica y el Irak–Bolivia. El sorteo de la fase de grupos se celebró en diciembre, a la espera de los últimos seis equipos, por lo que este martes han completado su configuración.

Quedaban por conocerse, por tanto, la configuración de seis grupos, en los que faltaba un equipo por clasificarse. Turquía cae al Grupo D, con Estados Unidos, Australia y Paraguay. Suecia lo hace en el Grupo F, con Holanda, Japón y Túnez, tras eliminar a la Polonia de Lewandowski.

¿Qué equipos se han clasificado al Mundial por la repesca?

Después de que 42 selecciones obtuvieran sus respectivos billetes antes del último parón, faltaban por saberse los últimos seis países participantes, que obtendrían sus clasificaciones en la repesca. Por parte de UEFA, había cuatro cupos disponibles, para un total de 16 equipos que jugarían semifinales y final, todo a partido único. En las eliminatorias intercontinentales eran seis los equipos que participaban, con cuatro jugando en semifinales y otros dos esperando en las finales.

Por parte de Europa, las cuatro finales eran las siguientes: Bosnia y Herzegovina–Italia, Suecia–Polonia, Kosovo–Turquía y República Checa–Dinamarca. En ellos, han obtenido la clasificación Suecia y Turquía. Son los equipos que completan los cupos que tenía UEFA para esta cita mundialista, para la que se han ampliado de manera considerable los equipos, pasando de 32 participantes a 48.

En la repesca intercontinental, Jamaica y Bolivia obtuvieron su clasificación para la final al eliminar a Nueva Caledonia y Surinam. Esperaban en la final la República Democrática del Congo e Irak. Son los dos últimos billetes al Mundial que quedan por conocerse.

Así quedan todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México, Corea del Sur, Sudáfrica y Dinamarca o República Checa.

Grupo B

Canadá, Suiza, Qatar y Italia o Bosnia.

Grupo C

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D

Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Grupo E

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F

Holanda, Japón, Túnez y Suecia.

Grupo G

Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Grupo H

España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

Grupo I

Francia, Senegal, Noruega y Bolivia o Irak.

Grupo J

Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K

Portugal, Colombia, Uzbekistán y Jamaica o RD Congo.

Grupo L

Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Cuándo empieza el Mundial 2026

El mayor Mundial de la historia, que dará cita a 48 selecciones, comenzará en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Será escenario de un Mundial por tercera vez en su historia y sucederá el 11 de junio. El partido inaugural será el México–Sudáfrica, del Grupo A. Al día siguiente debutarán las otras dos anfitrionas, Canadá en Toronto ante Italia o Bosnia y Herzegovina, mientras que Estados Unidos jugará frente a Paraguay en Los Ángeles.

En total, serán 104 los partidos que se disputarán hasta que el domingo 19 de junio, tras cinco semanas de competición, llegará la final. Se jugará en el Metlife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey, poniendo fin al Mundial de los mundiales.