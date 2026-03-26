Italia se la juega para estar en el Mundial 2026: cuándo es la repesca y qué necesita

La selección italiana de fútbol es el gran ‘gigante dormido’ del fútbol mundial. El combinado transalpino vuelve a sentir la amenaza de quedarse fuera de una gran cita. Italia acudirá a la repesca europea en busca de una plaza para el Mundial 2026, que se celebra este verano en Estados Unidos, México y Canadá. La cuádruple campeona del mundo se juega su clasificación al torneo en este parón de selecciones, cuando se decidirá qué cuatro selecciones europeas se suman a las 12 con presencia asegurada.

Después de una competida fase de grupos, las primeras clasificadas de cada uno de los 12 grupos garantizaron su presencia en el Mundial. Italia fue superada en el Grupo G europeo por Noruega. El combinado que lideró Haaland con una notable cifra de 16 tantos -dobló al segundo máximo goleador de esta fase- firmó un pleno de victorias para garantizar su presencia mundialista y enviar a Italia, de nuevo, a la repesca.

Cuándo juega Italia la repesca

Pese a que muchas de las grandes selecciones, como Francia, España, Brasil o Argentina, afrontan el último parón previo al Mundial con tranquilidad y varios futbolistas entre algodones, esta fecha FIFA es vital para países como Italia, que se juegan su billete altgenaro Mundial. La selección italiana quedó encuadrada en la Ruta A de la repesca europea, junto a Gales, Bosnia y Herzegovina e Irlanda del Norte. Los transalpinos se medirán al conjunto norirlandés en las semifinales, que se disputarán a partido único en la tarde-noche del jueves.

El New Balance Arena de Bérgamo, estadio en el que juega como local la Atalanta, será el escenario del duelo entre Italia e Irlanda del Norte. La selección que dirige Gennaro Gattuso comenzará su partido a vida o muerte a las 20:45 horas del jueves. Jugar en casa no garantiza la victoria a Italia en esta repesca, más bien todo lo contrario, ya que sus dos últimas caídas en esta fase de competición llegaron ante su público y ante rivales de menor entidad.

Qué necesita Italia para jugar el Mundial 2026

Italia quiere espantar los fantasmas de las eliminaciones ante Suecia y Macedonia del Norte, y para ello tendrá su primera prueba en Bérgamo ante un Irlanda del Norte que llega como tapada tras más de cuatro décadas de ausencia en un Mundial. En caso de superar al combinado norirlandés, la selección italiana enfrentaría por un billete en el torneo mundialista al ganador del duelo entre Gales y Bosnia y Herzegovina, que se disputa en tierras galesas. Italia contaría con el hándicap de disputar este decisivo encuentro a domicilio, independientemente de quién resulte vencedor, el próximo martes 31 de marzo.

Hace cuántos años no juega Italia un Mundial

La selección italiana se asoma a un precipicio inimaginable décadas atrás en esta repesca europea. Los transalpinos empatan con Alemania como nación del Viejo Continente con más Mundiales ganados, con cuatro, y sólo les supera Brasil en el palmarés de este trofeo. Desde que levantara su último Mundial en 2006, el fútbol italiano ha caído en picado, tanto a nivel de clubes como en su selección. La Azzurra se ha perdido las dos últimas ediciones del torneo y ya acumula 11 años sin disputar un partido en un Mundial. La repesca europea, donde deberá superar dos partidos, se presenta como una segunda oportunidad para evitar la debacle de perderse por tercera vez consecutiva el torneo más prestigioso del fútbol.