Alcaraz – Baez hoy en directo | Sigue online en vivo el partido del Masters 1000 de Montecarlo: resultado y última hora en vivo
Sigue en directo el partido del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Sebastián Báez
Carlos Alcaraz se estrena en el Masters 1000 de Montecarlo ante Sebastián Báez. El número 1 del mundo inicia la temporada en tierra batida sobre la arcilla del Principado, donde defiende el título conquistado en la edición de 2025. El murciano se estrena en el torneo este martes 7 de abril ante el tenista argentino que derrotó a Stan Wawrinka en primera ronda. Sigue en vivo y en directo en OKDIARIO el Alcaraz-Báez de segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo.
Sigue en directo el Alcaraz-Báez del Masters 1000 de Montecarlo
Carlos Alcaraz vuelve a la tierra batida con el punto de mira puesto en Roland Garros, donde intentará levantar al cielo de París su tercer título consecutivo. Después de dos tragos amargos en Indian Wells y Miami, el número 1 del mundo ha reseteado en Murcia durante estos días y ya está listo para afrontar una temporada de tierra batida en la que defiende 4.600 puntos y el número 1 del mundo. La idea del murciano es pisar en las próximas semanas la tierra de Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y París.
Así que el primer capítulo en este serial será en Montecarlo, donde Carlos Alcaraz intentará repetir el título conquistado en 2025, donde derrotó en la final a Lorenzo Musetti. En este 2026, intentará repetir una final donde podría esperar Jannik Sinner, que se ha apuntado al torneo a última hora después de su título en el Masters 1000 de Miami. Para ello, primero tendrá que vencer en segunda ronda a un Sebastián Báez, número 65 del mundo, que despidió a Stan Wawrinka (7-5 y 7-5) en la primera ronda del torneo.
En OKDIARIO podrás seguir todo lo que suceda antes, durante y después del Alcaraz-Báez de primera ronda que se disputa en la pista central de Montecarlo. Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo en nuestro periódico.
6-1 y 4-1
4-1 para Alcaraz
Carlos Alcaraz suma otro juego y ya está a dos de la victoria. El número 1 del mundo está jugando un partido muy serio en su regreso a la tierra batida.
6-1 y 3-1
Juego de Báez
Salva el rosco en el segundo set Báez. El argentino remontó tres bolas de break del murciano de forma brillante. Se la está jugando en cada bola el rival de Alcaraz.
6-1 y 3-0
Golpe de Carlos Alcaraz
Alcaraz gana el tercer juego del segundo set y tiene el partido en la mano en poco menos de una hora. Qué exhibición del tenista murciano.
6-1, 2-0
Otro break de Alcaraz
Carlos Alcaraz vuelve a quebrar el servicio a Báez y ya está 2-0 arriba en el segundo set. Se fue larga la bola del argentino, que ha defendido como ha podido su servicio.
6-1 y 1-0
Buen comienzo de Alcaraz
Carlos Alcaraz comienza el segundo set ganando su servicio. El número 1 del mundo sigue con paso firme en su estreno en Montecarlo. Exhibición del español en menos de una hora.
6-1
¡Set para Alcaraz!
Carlos Alcaraz gana el primer set al resto. No ha dado opción el número 1 del mundo a un Sebastián Báez que se desespera en la central de Montecarlo. Está jugando a un nivel excelso el reciente ganador del Masters 1000 de Montecarlo.
5-1
Impecable Alcaraz
Carlos Alcaraz se lleva otro juego con una dejada espectacular y tiene la oportunidad de cerrar el primer set al servicio. Está muy concentrado el número 1 del mundo, que se está moviendo muy bien en su debut en la tierra batida.
4-1
Primer juego para Báez
Sebastián Báez se lleva el primer juego del partido al servicio. No se lo ha puesto fácil un Carlos Alcaraz que no está dando opción al tenista argentino en su estreno en Montecarlo.
4-0
Fácil para Alcaraz
Carlos Alcaraz también se lleva el cuarto set y encarrila el primer set. Sebastián Báez comienza a desesperarse ante la exhibición que está dando Carlos.
Otro break de Alcaraz
¡Otro break de Carlos Alcaraz! El murciano también vence en el tercer juego y se pone 3-0 en el marcador. No ha pasado un cuarto de hora de partido y el número 1 del mundo ya tiene el primer set encarrilado. Qué buen tenis está jugando.
2-0
Alcaraz consolida el break
Ha comenzado muy centrado Carlos Alcaraz, que ha consolidado su break en el segundo juego del primer set. Muy tranquilo el número 1 del mundo.
1-0
Alcaraz empieza con break
Carlos Alcaraz comienza el partido con break a favor. El número 1 del mundo rompe el servicio de Báez en los primeros minutos de partido. Remontó un 40-15 adverso el español. Muy buen nivel.
Enfrentamientos previos
Carlos Alcaraz y Sebastián Báez se han enfrentado en tres ocasiones y todas han sido victorias para el español. El argentino no ha sido capaz de ganar un set al número 1 del mundo.
Alcaraz ya está en pista
Carlos Alcaraz ya está en la pista central de Montecarlo. Esto va a empezar en unos minutos. El número 1 del mundo se enfrenta a Sebastián Báez en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo.
El príncipe de la tierra batida
Carlos Alcaraz inicia la temporada de tierra batida después de firmar unos números espectaculares en 2025. El pasado año logró 22 victorias y sólo una derrota sobre la arcilla (ante Rune en la final de Barcelona). Esto le valió para ganar en Montecarlo y conseguir su segundo Roland Garros. Cuenta con 11 títulos sobre esta superficie en su corta y exitosa carrera.
Una estrella en Montecarlo
Usain Bolt, uno de los mejores atletas de la historia, está en las gradas de Montecarlo para presenciar el partido de Carlos Alcaraz.
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¡🇯🇲 Usain Bolt dice presente en #MonteCarlo!
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— ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 7, 2026
Se adelanta el partido de Alcaraz
El partido entre Carlos Alcaraz y Sebastián Báez, previsto para las 15:00 horas, se ha adelantado y todo indica que comenzará no antes de las 14:00 horas. Así que en unos minutos saltará de la central de Montecarlo el número 1 del mundo.
Sinner arrasa y turno para Alcaraz
Jannik Sinner ha arrasado en su debut en Montecarlo. El italiano acaba de ganar al francés Ugo Humbert (6-3 y 6-0). Una vez finalizado el partido del número 2 del mundo, llega el turno de Carlos Alcaraz, que en unos minutos saltará a la pista.
Alcaraz se estrena en Montecarlo
¡Muy buenas tardes! Carlos Alcaraz vuelve a la tierra batida y debuta en el Masters 1000 de Montecarlo. El número 1 del mundo se enfrentará en unos minutos a Sebastián Báez en el partido de segunda ronda del torneo monegasco, donde el murciano defiende el título conquistado en 2025.
6-1 y 4-2
Otro juego para Báez
Sebastián Báez sigue resistiendo y gana su segundo juego del set. Sirve Alcaraz para el 5-2 y casi definitivo.