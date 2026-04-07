Alcaraz – Baez hoy en directo | Sigue online en vivo el partido del Masters 1000 de Montecarlo: resultado y última hora en vivo

Carlos Alcaraz se estrena en el Masters 1000 de Montecarlo ante Sebastián Báez. El número 1 del mundo inicia la temporada en tierra batida sobre la arcilla del Principado, donde defiende el título conquistado en la edición de 2025. El murciano se estrena en el torneo este martes 7 de abril ante el tenista argentino que derrotó a Stan Wawrinka en primera ronda. Sigue en vivo y en directo en OKDIARIO el Alcaraz-Báez de segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

Sigue en directo el Alcaraz-Báez del Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz vuelve a la tierra batida con el punto de mira puesto en Roland Garros, donde intentará levantar al cielo de París su tercer título consecutivo. Después de dos tragos amargos en Indian Wells y Miami, el número 1 del mundo ha reseteado en Murcia durante estos días y ya está listo para afrontar una temporada de tierra batida en la que defiende 4.600 puntos y el número 1 del mundo. La idea del murciano es pisar en las próximas semanas la tierra de Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y París.

Así que el primer capítulo en este serial será en Montecarlo, donde Carlos Alcaraz intentará repetir el título conquistado en 2025, donde derrotó en la final a Lorenzo Musetti. En este 2026, intentará repetir una final donde podría esperar Jannik Sinner, que se ha apuntado al torneo a última hora después de su título en el Masters 1000 de Miami. Para ello, primero tendrá que vencer en segunda ronda a un Sebastián Báez, número 65 del mundo, que despidió a Stan Wawrinka (7-5 y 7-5) en la primera ronda del torneo.

En OKDIARIO podrás seguir todo lo que suceda antes, durante y después del Alcaraz-Báez de primera ronda que se disputa en la pista central de Montecarlo. Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo en nuestro periódico.