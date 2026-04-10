Vacherot supera a De Miñaur y se medirá a Alcaraz en semifinales de Montecarlo

Carlos Alcaraz ya conoce su rival para las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo. El número uno del ranking ATP se medirá al local Valentin Vacherot frente un público monegasco que contará por primera vez con un tenista de su país en estas instancias del torneo. El vigente campeón en Shanghái volvió a exprimirse al máximo, en esta ocasión para superar al australiano Álex de Miñaur en tres sets (6-4, 3-6 y 6-3). Alcaraz y Vacherot se verán las caras el sábado, no antes de las 15:30 horas, en la segunda semifinal de Montecarlo.

El tenista monegasco vive en un continuo sueño de hadas desde que se convirtió en la mayor ‘cenicienta’ del tenis masculino. Vacherot firmó la sorpresa de la temporada y de los últimos años el pasado mes de octubre, conquistó el Masters 1000 de Shanghái, un torneo al que ingresó como el número 204 del ranking ATP. Entonces con 26 años -cumplió los 27 días después- su tardía explosión sorprendió al circuito. El subidón en el ranking fue notable, pero no había vuelto a brillar a ese nivel. De nuevo en una historia digna de película de superación, Vacherot ha vuelto a superar las expectativas ante los suyos y amenaza a Alcaraz en semifinales.

El actual número 23 de la ATP ha firmado un recorrido de ensueño hacia durante esta semana. En las dos primeras rondas superó en dos sets al checo Jiri Lehecka (Nº13) y al británico Cameron Norrie (Nº23). La sorpresa llegó en dieciseisavos, donde se impuso a Lorenzo Musetti, número cinco de la ATP y finalista el año pasado en Montecarlo. Después de vencer al italiano, Vacherot sobrevivió un maratoniano duelo de casi tres horas ante el ‘gigante’ polaco Hubert Hurkacz para convertirse en el primer jugador monegasco en jugar unos cuartos de final como local.

THE DREAM CONTINUES 🤩@val_vacherot outlasts De Minaur 6-4 3-6 6-3 to reach the last four of his home event!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/QOhBgh4YjU — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026

El tenista del Principado ha dado un paso más en su gesta, superando a un nuevo miembro del Top 10 en otro partido de infarto. De nuevo por encima de las dos horas de choque, Vacherot ha superado en su propio terreno a un maestro del desgaste como Alex de Miñaur, cómodo en los partidos y peloteos de larga duración. Al monegasco no le tembló el pulso en ningún momento. Primero, cuando el australiano igualó el choque apuntándose el segundo set. Tampoco en la recta final, salvando hasta cinco oportunidades de break del australiano y cerrando al resto una victoria que no olvidará. Vacherot, cómodo en el papel de ‘cenicienta’ y con el público de su lado, se verá las caras con un Alcaraz inmerso en la pelea por el número uno con Sinner, que disputa la primera semifinal del sábado ante Alexander Zverev.