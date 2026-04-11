Carlos Alcaraz – Valentin Vacherot, en directo | Cómo va, dónde ver y resultado online del partido del Masters 1000 de Montecarlo en vivo gratis

Carlos Alcaraz está a un paso de la final del Masters 1000 de Montecarlo. Para ello tendrá que tumbar al monegasco Valentin Vacherot, quien hizo historia y se erigió en el primer jugador del Principado en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, tras ganar en tres sets al australiano Alex de Miñaur, quinto favorito, (6-4, 3-6 y 6-3). Rival duro para el vigente campeón y número uno del mundo.

Nunca hasta ahora han coincidido el batallador jugador de Mónaco y el murciano. Vacherot, de 27 años y 23 del ránking ATP, dio un salto en su carrera y disparó su repercusión en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, donde inesperadamente, desde la fase previa, logró el título. El primer jugador en alcanzar sus primeras semifinales en el circuito ATP en dos eventos Masters 1000 tardó dos horas y 25 minutos en ganar al sexto jugador del mundo. Ahora desafía a Alcaraz que arrolló previamente al kazajo Alexander Bublik.