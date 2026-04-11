Carlos Alcaraz – Valentin Vacherot, en directo | Cómo va, dónde ver y resultado online del partido del Masters 1000 de Montecarlo en vivo gratis
Sigue en directo todo lo que suceda en el partido de semifinales de Montecarlo entre Alcaraz y Vacherot
Alcaraz ya conoce su camino en el Godó: debut con un jugador de la previa y cuadro exigente hasta la final
Carlos Alcaraz está a un paso de la final del Masters 1000 de Montecarlo. Para ello tendrá que tumbar al monegasco Valentin Vacherot, quien hizo historia y se erigió en el primer jugador del Principado en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, tras ganar en tres sets al australiano Alex de Miñaur, quinto favorito, (6-4, 3-6 y 6-3). Rival duro para el vigente campeón y número uno del mundo.
Nunca hasta ahora han coincidido el batallador jugador de Mónaco y el murciano. Vacherot, de 27 años y 23 del ránking ATP, dio un salto en su carrera y disparó su repercusión en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, donde inesperadamente, desde la fase previa, logró el título. El primer jugador en alcanzar sus primeras semifinales en el circuito ATP en dos eventos Masters 1000 tardó dos horas y 25 minutos en ganar al sexto jugador del mundo. Ahora desafía a Alcaraz que arrolló previamente al kazajo Alexander Bublik.
El héroe local Valentín Vacherot ya hizo historia el jueves tras remontar un set en contra para derrotar al polaco Hubert Hurkacz y convertirse en el primer monegasco en alcanzar los cuartos de final del torneo. Fue su segunda victoria ante un top 10 esta semana después de eliminar al finalista del año pasado, el italiano Lorenzo Musetti en segunda ronda y estará entre los veinte primeros del la clasificación mundial.
Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz hoy
Alcaraz defiende la corona conseguida el año pasado aquí sobre la tierra de Montecarlo. Tiene muy complicado defender el trono de la ATP, y más teniendo en cuenta que en la final tendría que jugarla ante Sinner, que no tuvo piedad ante el alemán Zverev.
2-2, 6-4
¡Y ahora break de Vacherot!
Cometió doble falta ahora Alcaraz. Sonríe Vacherot, que se veía ya con el partido perdido y vuelve a reengancharse
2-1, 6-4
¡Break de Alcaraz!
Juego crucial de Carlos Alcaraz. Le rompió el saque con una dejada que respondió muy mal Vacherot. Toma la ventaja el español, que tiene ahora en su mano finiquitar esto por la vía rápida.
1-1, 6-4
Alcaraz gana su primer juego
Se acercó Vacherot con el 40-30, pero Alcaraz le mete una buena bola a contrapie que hace imposible que responda. «Haz que el resto vaya al centro», le comenta Samu López.
0-1, 6-4
A punto Alcaraz del break
Muy cerca estuvo Alcaraz de romper el saque, pero finalmente el monegasco se lleva el primer juego del segundo set. Se equivocó con un resto Alcaraz, que se lamenta.
6-4
¡Carlos Alcaraz gana el primer set!
Cerró con un bonito ace para cerrar el primer set para Carlos Alcaraz, Vacherot no puso resistencia en este último juego. Aun así, el partido está muy igualado con pocos errores. Ocho subidas a la red, siete puntos ganados. Ese el gran dato que nos deja el primer set.
5-4
Vacherot pelea con Alcaraz
Partido igualado, pero ese break de Alcaraz hace que, de ganar su saque, se lleve la primera manga.
5-3
Alcaraz mantiene la distancia
Buen juego del murciano con varias dejadas que no pudo responder Vacherot. Está a un juego de ganar el primer set.
4-3
Carlos rozó otro break
Se le fue a Alcaraz la bola que hubiese forzado el 40-40. El monegasco está respondiendo bien los derechazos del español. Turno de saque para Carlos.
4-2
Alcaraz barre a Vacherot
Si Vecherot hizo un juego limpio antes, ahora es Alcaraz quien lo hace. El monegasco necesita un break si no quiere que el español gane el primer set, que está camino a ello.
3-2
Vacherot no tira la toalla
Juego limpio del monegasco, que saca dos revés impresionantes para ganar su segundo juego. Se disponen ambos al cambio de lado.
3-1
Alcaraz no falla su saque
Poco a poco empieza a dominar Alcaraz con juegos largos. Comienza a desesperarse Vacherot a pesar de que está contando con el apoyo de todo el público. 15 minutos llevamos de partido. «No te vayas atrás en el peloteo», instrucciones de Samu López a Carlos.
2-1
¡Break de Alcaraz!
Se puso Alcaraz 40-15 abajo, pero logró remontar para romperle el servicio con una subida de red para fusilar y ponerse con ventaja en el partido.
1-1
Responde Alcaraz
Gana Carlos Alcaraz su primer servicio. Le obligó con bolas largas, moviéndole mucho para cansarle. Ahora fue Vacherot el que no mostró la precisión que mostró en el primer juego. Empata el español y turno de saque para Vacherot.
0-1
Primer juego para Vacherot
Apenas pudo salvar un punto Alcaraz, que falló varias veces con su revés. Una mandándola a la red y otra fuera.
¡Comienza el partido!
Empiza sacando para Vacherot.
Últimos ejercicios de calentamiento
Falta muy poco para que esto arranque el partido de Carlos Alcaraz.
Entra Carlos Alcaraz a la pista
Ambos tenistas ya están en la pista central y se preparan para el partido.
Primera vez que se enfrentan
Será la primera vez que Carlos Alcaraz se enfrente a Vachelot. Recordemos que el monegasco viene de eliminar a De Miñaur.
En breves comenzará el Alcaraz-Vachelot
Está previsto que el partido comience a las 15:30 horas. Veremos si Alcaraz resuelve por la vía rápida o si Vachelot ofrece pelea.
La emoción de Vachelot por jugar ante Alcaraz
El monegasco será el rival de hoy de Carlos Alcaraz. Así analizó el partido ayer: «Es un gran honor formar parte de las semifinales con los tres mejores jugadores de los últimos años. Estoy deseando jugar contra Carlos mañana en mi ciudad natal, es increíble».
El puesto número uno de Alcaraz, en juego
Sinner está a tan solo una victoria de asaltar el número uno del mundo del ranking ATP que ostenta Carlos Alcaraz. En el caso de que el español caiga hoy o en la final del domingo ante el propio italiano, habrá intercambio de puestos en la cima. Otro motivo más para que Alcaraz no se confíe.
Sinner espera a Alcaraz
El italiano acaba de terminar su partido en las otras semifinales y ha vencido al alemán Zverev por 6-1 y 6-4. Si Alcaraz vence hoy a Vacherot, habrá otro Alcaraz-Sinner en una final, esta vez, en Montecarlo.
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de Carlos Alcaraz en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo ante Vacherot. Partido complicado para el español que, de ganar, se enfrentará a Sinner en la gran final. ¡Comenzamos!
2-3, 6-4
Vacherot toma ventaja
Pequeño bache ahora de Carlos Alcaraz, que ha pasado de hacer un break a perder dos juegos consecutivos.