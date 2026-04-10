Carlos Alcaraz – Vacherot: cuándo es la semifinal del Masters 1000 de Montecarlo, a qué hora empieza y canal de TV para verlo gratis en directo

Carlos Alcaraz está a un pasito de meterse en la gran final del Masters 1000 de Montecarlo 2026, pero para ello tendrá que imponerse a Valentin Vacherot en las semifinales. Este choque no será nada fácil para el tenista murciano, que espera poder pelear por el título el próximo domingo. Alexander Zverev y Jannik Sinner disputarán la otra eliminatoria para intentar sacar el billete para el encuentro definitivo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el encuentro que protagonizará el número uno del ranking de la ATP.

¿Cuándo es el partido Carlos Alcaraz – Vacherot en el Masters 1000 de Montecarlo?

Carlos Alcaraz vuelve a parecer imbatible y ya se ha plantado en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026 después de haberse impuesto por la vía rápida al kazajo Aleksander Bublik. El murciano le endosó un 6-3 y un 6-0 para avanzar de ronda, en la que peleará con Valentin Vacherot por un puesto en la final. El número uno del ranking de la ATP se estrenó en la tierra del Monte Carlo Country Club frente a Sebastián Baez (6-1 y 6-3), mientras que en octavos se cargó, tras un durísimo choque, a Tomás Martín Etcheverry (6-1, 4-6 y 6-3).

Los tenistas españoles han conseguido ganar en varias ocasiones el Masters 1000 de Montecarlo 2026 a lo largo de la historia, siendo Rafa Nadal el dueño y señor de la tierra batida de esta competición. El manacorí consiguió alzar once veces el título, aunque quien realmente abrió el camino para todos fue en 1975 Manuel Orantes. Tras el granadino llegó el doblete de Sergi Bruguera, el título de Carlos Moyá y los dos entorchados que logró Juan Carlos Ferrero, que ya no es el entrenador de Carlos Alcaraz, ocupando su puesto ahora Samuel López. Curiosamente, el murciano conquistó este trofeo el año pasado y está defendiendo el trono.

La organización de este emocionante torneo de tierra batida ha programado el Carlos Alcaraz – Vacherot correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026 para este sábado 11 de abril. La ATP ha escogido el horario de no antes de las 15:30 horas, una menos en las Islas Canarias, para que se dispute este choque en la pista central Rainiero III para ver cuál de los dos tenistas logra avanzar a la gran final del domingo.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Vacherot en Masters 1000 de Montecarlo 2026

El año 2026 comenzó bastante bien para Carlos Alcaraz, ya que marcó un hito al convertirse en el tenista más joven en lograr ganar los cuatro Grand Slam tras conquistar el Open de Australia por primera vez en su carrera. Unas semanas después también mordió metal en el ATP 500 de Doha, pero luego se han empezado a torcer las cosas. En Indian Wells cayó en semifinales frente a Daniil Medvedev y en Miami quedó apeado en su segundo encuentro al caer con Sebastian Korda.

Este vibrante Carlos Alcaraz – Vacherot que corresponde a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se celebrará este sábado 11 de abril. Estos dos tenistas nunca se han enfrentado en el circuito de la ATP, por lo que es un duelo inédito. El gran favorito es el murciano, aunque no podrá confiarse ante el número 23 del mundo, que llega tras haberse cargado a Cerúndolo, Musetti, Hurkacz y a Álex de Miñaur.

Dónde ver el Masters 1000 de Montecarlo 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputen en el Monte Carlo Country Club fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Vacherot de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Vamos, Movistar Deportes o Movistar+ Plus. Recordamos que este operador es de pago, por lo que habrá que estar suscrito para disfrutar todo lo que ocurra en el encuentro que jugará Carlitos, ya que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos aficionados a este deporte y seguidores del murciano que no se pierden ni un partido suyo deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Vacherot correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026 a través de la app de Movistar+, que se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a su página web con un ordenador. También está la posibilidad de acceder por la aplicación de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información acerca de todo lo que suceda alrededor de este torneo de tierra batida, donde estamos prestando especial atención al murciano, que es el único tenista español que queda vivo tras la eliminación de Roberto Bautista. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Carlos Alcaraz – Vacherot de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026. Cuando acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde la pista central Rainiero III.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Vacherot del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Por otro lado, todos aquellos que no puedan ver este sábado en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Carlos Alcaraz – Vacherot de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026 van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Monte Carlo Country Club para contar lo que esté haciendo el murciano.