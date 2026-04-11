Alcaraz ya conoce su camino en el Godó: debut con un jugador de la previa y cuadro exigente hasta la final

Carlos Alcaraz ya sabe cuándo debutará en el Trofeo Conde de Godó y contra quién. El tenista murciano, que defiende final en tierras catalanas, comenzará una nueva andadura en el Real Club de Tenis Barcelona el próximo martes 14 de abril frente a un jugador procedente de la fase previa. El sorteo realizado este martes del torneo ATP 500 que se disputa en Barcelona ha determinado un cuadro bastante exigente para el español, por lo que no podrá despistarse mucho si quiere levantar el título.

La gran amenaza en esta edición es Lorenzo Musetti, cabeza de serie número dos y número cinco del ranking ATP. Pero el italiano irá por el otro lado del cuadro, por lo que no se vería con Alcaraz hasta la final del Godó. En su camino hasta esa final, Carlos tendrá como cabezas de serie más elevados a Andrey Rublev (número cinco) y Álex de Miñaur (tercer favorito). El ruso sería rival del español en unos hipotéticos cuartos de final, donde también podrían aparecer Lorenzo Sonego y Mariano Navone, que se enfrentará a Rublev en primera ronda.

Tras las bajas de última hora de Félix Auger-Aliassime y Casper Ruud, Rublev se presenta como una de las posibles amenazas para Alcaraz. Lo bueno es que también ha evitado hasta la final a los dos semifinalistas de la pasada edición, Arthur Fils y Karen Khachanov, potenciales rivales de Musetti en cuartos y semifinales respectivamente. Holger Rune, el vigente campeón, es baja por una rotura en el tendón de Aquiles que le tiene fuera de las pistas desde el mes de octubre y no ha llegado a tiempo para defender el título en Barcelona.

Así, sin Rune ni Aliassime ni Ruud, Musetti y De Miñaur serán los grandes rivales del pupilo de Samuel López. Contra el australiano ya se enfrentó en cuartos de final el año pasado y le venció en dos sets (7-5, 6-3). Esta vez se podrían volver a cruzar, pero en semifinales, donde también se podría medir a Jack Draper o a Etcheverry, que le hizo sufrir en Montecarlo. En el caso de Rublev, cayó en octavos contra el español Davidovich Fokina. Mientras que en octavos de final del Conde de Godó, Alcaraz se enfrentaría a un viejo conocido, Sebastián Báez, al que derrotó en la primera ronda de Montecarlo, o al checo Tomás Machac.