Así queda el cuadro del Trofeo Conde de Godó 2026: cuándo debuta Carlos Alcaraz y posibles rivales

La llegada de la primavera en el calendario tenístico supone el inicio de la gira de arcilla. Con el Masters 1000 de Montecarlo, el primer gran torneo de la tierra batida europea, se da el pistoletazo de salida a un recorrido por el Viejo Continente que culmina con la disputa de Roland Garros en junio. Una de los torneos más prestigiosos de esta fase de la temporada es el Trofeo Conde de Godó, que ya ha sorteado su cuadro. El Real Club Tenis de Barcelona acogerá durante una semana un evento al que sucederá el Mutua Madrid Open para aglutinar todas las miradas del panorama tenístico este mes de abril.

Cuándo empieza el Trofeo Conde de Godó 2026

La edición número 73 del Trofeo Conde de Godó dará comienzo el sábado 11 de abril con la disputa de la fase previa. El lunes 13 se iniciará el cuadro principal, que estará compuesto por 32 tenistas que se batirán a lo largo de una semana. El torneo barcelonés concluirá el domingo 19 de abril con la disputa de las finales del cuadro individual y de dobles. El prestigioso ATP 500 espera volver a contar en las rondas finales con un Carlos Alcaraz que rozó su tercer Trofeo Conde de Godó -ganó en 2022 y 2023- al perder en el partido por el título ante Holger Rune.

Así queda el cuadro del Trofeo Conde de Godó 2026

El cuadro del Trofeo Conde de Godó 2026 se ha anunciado en la mañana del sábado, y ha deparado grandes duelos en primera ronda. A falta de conocer qué seis tenistas acceden desde la qualy, el público barcelonés disfrutará de encuentros como el duelo español entre Jaume Munar y Rafa Jódar y a un Martín Landaluce tratando de dar la sorpresa ante Musetti, cabeza de serie número dos. Las bajas de última hora de Casper Ruud y Auger-Aliassime, el cuadro del Conde de Godó suponen una oportunidad para muchos de ellos de colarse en las rondas finales del torneo.

Back on the Barcelona brick 🧱 How action will play out at the #bcnopenbs 👀 pic.twitter.com/725z7Eb0md — Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026

Posibles rivales de Carlos Alcaraz en el Trofeo Conde de Godó

En esta ocasión, Carlos Alcaraz no contará con un posible cruce con Jannik Sinner en la final en el horizonte. El italiano descansará tras una maratón de torneos en las que ha recortado casi al mínimo las distancias con el número uno del mundo. El segundo cabeza de serie del Trofeo Conde de Godó es un compatriota de Sinner como Lorenzo Musetti. El actual número cuatro del ranking ATP no atraviesa un gran momento, pero suele recuperar sensaciones en arcilla, como bien sabe un Alcaraz al siempre planta cara en esta superficie.

Para defender los 330 puntos que defiende de la final en 2025, el tenista murciano deberá superar cuatro encuentros. En el primero de ellos se enfrentará a un rival de la fase previa, en la que compiten compatriotas como Dani Mérida, Pablo Carreño o Pedro Martínez. En octavos podría repetir duelo con Báez, al que se midió en Montecarlo, o enfrentar al checo Machac. En cuartos, el cuadro dibuja un posible partido ante Rublev o Sonego, mientras que de cara a las semifinales parten como favoritos para medirse a Alcaraz en esta ronda Álex de Miñaur y los británicos Cameron Norrie y Jack Draper.

Cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Trofeo Conde de Godó 2026

El debut de Carlos Alcaraz en el Trofeo Conde de Godó deberá esperar unos días. El tenista de El Palmar disputa en estos momentos el Masters 1000 de Montecarlo, donde defiende título. La primera ronda se disputa entre el lunes 13 y el martes 14 de abril, quedando reservado el segundo día de la semana para Alcaraz y otros tenistas que han llegado lejos en Mónaco. En caso de avanzar de ronda en Barcelona, el actual número uno de la ATP disputará su encuentro de octavos de final el jueves; donde se espera que estrene la sesión nocturna en la pista Rafa Nadal.