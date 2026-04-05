Dani Mérida se queda en la orilla: acusa la fatiga y cede en la final de Bucarest

Despierta Dani Mérida del sueño cuando más cerca estaba de alcanzar la fase REM. Había igualado el set de desventaja y salvado dos bolas de partido cuando Navone, con algo más de gasolina en el depósito, le tiró un jarro de agua fría. No lo pudo esquivar el español, que en siete días ha disputado siete partidos e incluso ha llegado a doblar en dos ocasiones. Claudicó Mérida (6-2, 4-6, 7-5) tras un ejercicio de pundonor cercano al éxito. Sale de Bucarest con su mejor ranking, como 101 del mundo, a las puertas de entrar en el ansiado top 100 que le libraría de la fase previa en Roland Garros.

El madrileño, número 136 del mundo y que se coló en el partido definitivo procedente de la fase previa, luchó durante dos horas y 17 minutos de juego en las que se sobrepuso a dos bolas de partido del jugador sudamericano, número 60 del ranking ATP, pero finalmente sucumbió ante la tercera, que le privó de alzar su primer entorchado en el circuito.

En su primera final ATP, Mérida encajó un 3-0 de salida que no pudo remontar, en un primer set que Navone cerró con otro quiebre. Sin embargo, se sobrepuso en una errática segunda manga en la que ambos contendientes se intercambiaron hasta siete roturas, cuatro a favor del español.

Ya en el parcial definitivo, Mérida se adelantó 3-1, pero vio cómo su adversario le daba la vuelta al choque al ganar cuatro juegos seguidos (3-5). Un nuevo quiebre, después de desarticular dos match points de su rival, le devolvió la esperanza (4-5) para luego igualar con su servicio (5-5). Pero Navone dio un paso al frente y acabó rompiendo en el juego definitivo para llevarse el triunfo y su primer trofeo ATP, ayudado por la fortuna, ya que el último golpe de Mérida dio en la cita y botó fuera. A pesar de todo, Dani Mérida completa la mejor semana de su carrera deportiva, en la que ha sido capaz de remontar una manga en cuatro duelos consecutivos.