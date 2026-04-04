Doblete del tenis español: Dani Mérida hace historia y se mete en la final de Bucarest

El de Dani Mérida es el triunfo del trabajador silencioso. Lleva años trabajando y asumiendo que cada tenista tiene sus tiempos de maduración. A sus 21 años lleva recogiendo lo sembrado a lo largo de la última semana en Bucarest, donde ha alcanzado la final tras remontar —otra vez— (6-7, 6-3, 6-1) a Fabian Marozsan. Se cita con el argentino Navone para pelear por el título.

Mérida ya es 101 del mundo y, si levanta el título, saldría de Rumanía como el 80 y con el billete directo a Roland Garros sin pasar por la clasificación. El madrileño, procedente de la fase previa, dejó escapar el primer set en el tie break, pero se rehízo. Ha sido su tónica habitual en Bucarest con tres remontadas. El segundo set sobrevivió a tres puntos de break en contra, se embolsó la segunda manga y dominó en la definitiva.

«Este es mi estilo, luchar siempre hasta la última bola. En primera ronda creo que me ayudó mucho esta actitud y hoy creo que también, así que estoy feliz por cómo están yendo las cosas esta semana. Sé que las cosas no siempre saldrán así de bien, pero ahora mismo estoy muy satisfecho con mi rendimiento», explicó Dani Mérida.

Mérida y Jódar, finales a pares

Antes de Dani Mérida, Rafa Jódar selló también su pase a la final, en este caso en el ATP 250 de Marrakech. Hace seis meses, Rafa Jódar desfilaba por la Universidad de Virginia a caballo entre los estudios y el circuito universitario estadounidense. Sus resultados le llevaron al circuito profesional a pasos agigantados y desde enero ya se bate con los mayores.

En estos poco más de tres meses ha conseguido consolidarse dentro del top 100, disputar su primer Grand Slam y desvirgarse en lo que a final se refiere. Este sábado ha roto ese techo al batir a Ugo Carabelli y alcanzar la final en al ATP 250 de Marrakech. La final le asegura a Rafa Jódar situarse entre los 75 mejores tenistas del mundo, cuando hace un año figuraba más allá del 900.