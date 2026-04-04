Rafa Jódar suma y sigue: alcanza en Marrakech su primera final como tenista profesional

Hace seis meses, Rafa Jódar desfilaba por la Universidad de Virginia a caballo entre los estudios y el circuito universitario estadounidense. Sus resultados le llevaron al circuito profesional a pasos agigantados y desde enero ya se bate con los mayores. En estos poco más de tres meses ha conseguido consolidarse dentro del top 100, disputar su primer Grand Slam y desvirgarse en lo que a final se refiere. Este sábado ha roto ese techo al batir a Ugo Carabelli y alcanzar la final en al ATP 250 de Marrakech.

Hay que tener calma con este tipo de talentos precoces, pero claro, a sus 19 su tenis va más rápido que la paciencia. De primeras veces va este 2026 para Rafa Jódar. Lleva sucediendo así desde el 1 de enero y sucederá hasta el 31 de diciembre, cuando finalice su primer año como tenista profesional. Aterrizará en infinidad de territorios inhóspitos para él, aunque con apenas unos meses transcurridos, ya es un asiduo de los cuadro finales. Este sábado, en su primera andadura en el ATP 250 de Marrakech, aplastó a Carabelli para alcanzar su primera final como tenista profesional.

Rafa Jódar derrocha madurez y gana partidos ATP con una facilidad insultante. El madrileño se desplazaba con fluidez sobre la pista y lograba imponer su juego con sencillez. Por su parte, Camilo trató de alterar el ritmo mediante variaciones en la altura de los golpes, buscando incomodar a su rival. Algo que no encontró. El español mantuvo en todo momento el control del juego, sin ver comprometido su dominio ni el primer set, que se lo embolsó sin problemas.

La segunda manga transcurrió sin alteraciones significativas y confirmó, una vez más, la superioridad de Rafa respecto a sus rivales a lo largo de la semana. El madrileño, lejos de bajar la intensidad, mantuvo un alto nivel competitivo y aceleró hacia la victoria, que cerró con solvencia y en un corto espacio de tiempo. La final le asegura a Rafa Jódar situarse entre los 75 mejores tenistas del mundo, cuando hace un año figuraba más allá del 900.

Rafa Jódar se medirá en la final a Marco Trungelliti, que se deshizo de Luciano Darderi, cabeza de serie número 1 del torneo, y se convirtió en el tenista más veterano de la Era Open en llegar por primera vez a una final. «Creía en ello, es una de las razones por las que estoy aquí. De otra forma no hubiera sido posible. También he trabajado mucho. Mi equipo, mi esposa, mi hijo,… todos creímos que se podía batir este récord. Y eso es exactamente lo que hemos conseguido», afirmó en pista.