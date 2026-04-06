El dinero que ha ganado Rafa Jódar tras conquistar el primer título de su carrera en Marrakech

Rafa Jódar conquistó el primer título de su carrera como tenista profesional tras vencer a Marco Trungelliti (6-3 y 6-2) en la final del ATP 250 de Marrakech. El joven tenista de 19 años también asciende hasta el puesto número 57 del ránking de la ATP después de haber comenzado el año fuera del top 900. El madrileño también se lleva un buen dinero después de conquistar el primer título de su corta pero a la vez exitosa trayectoria.

Rafa Jódar es el hombre del momento en el tenis español. A la espera de que Carlos Alcaraz inicie su andadura sobre la tierra batida de Montecarlo, la nueva joya del tenis español se llevó todos los focos en la tarde del domingo tras ganar el primer título de su carrera profesional en el ATP 250 de Montecarlo tras vencer en la final a Marco Trungelliti por 6-3 y 6-2. Todo ello a los 19 años y con su padre como entrenador.

Rafa Jódar culminó con éxito una semana en Marrakech en la que se ha confirmado como una de las grandes joyas del tenis español. El tenista madrileño fue de victoria en victoria hasta su triunfo final en el ATP de Marrakech, que tiene doble premio: además de su primera victoria como tenista profesional, también pega un gran subidón en el ranking de la ATP. Ya está rozando el top 50 de los mejores jugadores del mundo a los 19 años.

Rafa Jodár comenzó el año fuera del top 900 del ranking de la ATP y se presentó el pasado lunes en el Grand Prix Hassan II de Marrakech en el puesto número 89 de la clasificación. Ahora, esta victoria le hace escalar hasta el puesto número 57 de la ATP. Un salto de treinta posiciones que le hace afrontar la temporada de tierra batida casi en el top 50 de los mejores tenistas del mundo.

¿Cuánto dinero se lleva Rafa Jódar?

La victoria de Rafa Jódar también tiene otro premio y es el dinero que se embolsará tras su primera victoria en el ATP Tour. El joven tenista de 19 años, por ganar el torneo, se lleva 93.175 euros, que es lo que marca el prize money del torneo para el campeón. de este ATP 250.

Estos casi 100.000 euros se suman a una buena cantidad de dinero que Rafa Jódar ya ha ganado durante sus primeros meses como profesional del tenis. Según informa la ATP en sus canales oficiales, el tenista de 19 años durante esta temporada ha ganado 433.888 dólares, 376.211 euros al cambio. A lo largo de su carrera, combinando individuales y torneos de dobles, la ATP calcula que ha ganado más de 800.000 euros.

«Ha sido un gran año para mí. He podido conocer muchos lugares increíbles. He estado en muchos lugares del mundo este año, así que estoy muy agradecido a todas las personas que me acompañaron, que me apoyaron en los buenos y en los malos momentos», afirmó Rafa Jódar a la página web oficial de la ATP después de ganar su primer título en Marrakech y confirmar un ascenso histórico en la clasificación de los mejores tenistas del mundo.