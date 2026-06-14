Alonso más pesimista que nunca tras abandonar en Barcelona: «Las cuatro próximas carreras van a ser lo mismo»

La temporada no cambia para Fernando Alonso. Todo lo contrario. El punto cosechado en el GP de Mónaco fue un espejismo. Este domingo, en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el piloto español abandonó en la vuelta 40 de carrera por otro problema más en el Aston Martin, en este caso de batería. Otro golpe más que ya ni duele porque se ha normalizado.

Alonso no pudo terminar la primera de las dos carreras en España de este año y tuvo que ver el final de la carrera desde el box. Allí, en declaraciones que recogió Telecinco en la retransmisión de la carrera en Montmeló, explicó que el problema en el Aston Martin había sido de batería.

«Las cuatro o cinco carreras próximas van a ser lo mismo», añadió Fernando Alonso, que ya avanzó con pesimismo que en esas próximas pruebas del Mundial de Fórmula 1 tendrá «las mismas posiciones». Las siguientes carreras serán todas las de la parte europea del Mundial: en Austria (28 de junio), Gran Bretaña (5 de julio), Bélgica (19 de julio) y Hungría (26 de julio).

«No hay prevista ninguna mejora», señaló Fernando Alonso tras el abandono en este Gran Premio de Barcelona-Cataluña, añadiendo que lo fían todo al parón veraniego de agosto, donde esperan mejoras en un coche que ahora es indigno para competir en el Mundial de F1. Eso será ya a partir del 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos.