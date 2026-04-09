El Conde de Godó revoluciona su calendario: la gran novedad que habrá en esta edición

Nunca es tarde para innovar. Todo un clásico del tenis y del deporte español como el Trofeo Conde de Godó contará con una jornada inédita hasta la fecha en su próxima edición. El torneo ATP 500 que se celebra en Barcelona tendrá una jornada nocturna por primera vez desde sus inicios en 1953. Al menos lo será de forma intencionada, ya que las condiciones meteorológicas o el alargue de los partidos han obligado a jugar bajo la luna en pasadas ediciones. En esta ocasión, la organización del Conde de Godó ha programado una sesión para las 19:00 horas, en la que se disputará un partido con presencia de alguno de los grandes nombres del torneo.

El escenario para este encuentro, que se espera que se extienda hasta que se vean los primeros esbozos de la noche de Barcelona, no podía ser otro que la pista central. Un recinto que lleva el nombre de Rafa Nadal, ganador en 12 ocasiones del Conde de Godó, y máxima institución del torneo. En esta jornada vespertina podría participar un Carlos Alcaraz que buscará quitarse el mal sabor de boca de su última final perdida en esta pista. El murciano, que ha iniciado esta semana la gira de tierra en el Masters 1000 de Montecarlo, es el cabeza de cartel del torneo barcelonés.

El que no podrá participar en la edición del 2026 es el vigente campeón del Conde de Godó. El danés Holger Rune, que venció en la final a Carlos Alcaraz, lleva fuera de las pistas desde el pasado octubre por una rotura del tendón de Aquiles. El tenista de 22 años espera regresar en Hamburgo, donde ya aparece en la lista de inscritos sólo siete meses después de su grave lesión. Mientras, se perderá el Trofeo Conde de Godó, donde perderá los 500 puntos que defiende como campeón vigente.

Cuándo empieza el Conde de Godó

La espera para una nueva edición del Trofeo Conde de Godó llegará a su fin próximamente. El mítico torneo se celebrará entre el 13 y el 19 de abril en Barcelona y contará con la presencia de nombres como Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur o Casper Ruud, a los que se suma un Carlos Alcaraz que ya fue campeón en 2022 y 2023 y que buscará redimirse en un Conde de Godó donde ha declarado que «juega como en casa». El español, además, llegará inmerso en plena lucha por el número uno con Jannik Sinner.

Alcaraz ya ha confirmado su presencia en el torneo catalán, y se espera que pueda ser el gran protagonista de la jornada nocturna. Una práctica que no es muy habitual en los torneos de tierra batida de la gira europea, pero que dotará de un toque especial a esta edición del Conde de Godó. La jornada del jueves está reservada a los octavos de final, por lo que Alcaraz tendría que superar una ronda para saltar a pista en la esperada jornada nocturna.