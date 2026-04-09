Carlos Alcaraz – Etcheverry, en directo hoy: octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo
Alcaraz se enfrenta al argentino Etcheverry con el objetivo de alzarse por segundo año consecutivo con el título en Montecarlo
Alcaraz no tiene piedad con Baéz y se planta en octavos de Montecarlo
Hoy se disputa el partido entre Carlos Alcaraz y Tomás Martín Etcheverry, correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. El tenista defiende la corona conquistada el año pasado en estas tierras. Después de vencer con claridad en su estreno al argentino Sebastián Báez, ahora se medirá al también argentino Etcheverry en busca de los cuartos de final.
Será la primera vez que Carlos Alcaraz y Etcheverry se vean las caras en un torneo profesional. La única vez que se han enfrentado estos dos tenistas ha sido en cuartos de final del Challenger de Trieste en 2020, torneo disputado también sobre tierra batida. En aquella ocasión, la victoria fue para el español (7-6 y 6-3), que acabó levantando el título en tierras italianas.
Etcheverry viene de superar a un combativo Terence Atmane, contra el que remontó un set en contra para acabar imponiéndose en el tercero y citarse con Alcaraz en octavos. El encuentro se podrá seguir a través de Movistar+ y en OKDIARIO, donde te contaremos todo lo que suceda durante este duelo en la arcilla de Montecarlo. Ambos tenistas saltarán a la pista una vez termine el encuentro entre Sinner y Machac.
Carlos Alcaraz – Etcheverry, en directo hoy: octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo
2-0
Alcaraz confirma la rotura
Juego en blanco para el español, que confirma con una buena derecha paralela la rotura conseguida inicialmente. Todavía no ha perdido ni un punto en lo que va de partido.
1-0
Alcaraz arranca con break
No puede empezar mejor el partido para Carlos Alcaraz. El número uno del mundo ha roto el servicio de su rival en blanco en el primer juego del partido.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Comienza el encuentro. Saca Etcheverry.
Dónde juega Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz se enfrenta a Etcheverry, número 30 del ranking ATP, en el Masters 1000 de Montecarlo
Contra quién juega Alcaraz hoy
Alcaraz se enfrenta en esta ronda de octavos de final contra Etcheverry, número 30 del ranking ATP.
A qué hora juega Carlos Alcaraz: a qué hora empieza el partido
El partido de Carlos Alcaraz frente a Tomás Martín Etcheverry arrancará en apenas unos minutos. Ya están los dos tenistas en la pista, calentando, antes de iniciar el duelo.
Alcaraz, en pista
Ya está el número uno del mundo en la central del Monte-Carlo Country Club, listo para su partido de octavos de final.
Alcaraz, el siguiente en salir
Tras la victoria de Sinner, Alcaraz será el siguiente en saltar a la pista Rainier III para enfrentarse al argentino Tomás Martín Etcheverry.
Sinner sufre, pero pasa de ronda
Sinner ha necesitado tres sets para vencer al checo Tomas Machac (6-1, 6-7 y 6-3) en dos horas. En la siguiente ronda le espera el canadiense Félix Auger-Aliassime.
Alcaraz busca los cuartos
Carlos Alcaraz busca los cuartos en Montecarlo ante un rival ‘desconocido’. El de El Palmar no se ha enfrentado nunca a Etcheverry en un torneo profesional, será la primera vez. El español viene de ganar bien a Báez en su debut, mientras que el argentino sufrió para vencer al francés Atmane.
2-1
Juego en blanco para Etcheverry
Recorta distancias el argentino. Etcheverry se apunta su primer juego del partido al saque en blanco. 2-1 manda el español.