Hoy se disputa el partido entre Carlos Alcaraz y Tomás Martín Etcheverry, correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. El tenista defiende la corona conquistada el año pasado en estas tierras. Después de vencer con claridad en su estreno al argentino Sebastián Báez, ahora se medirá al también argentino Etcheverry en busca de los cuartos de final.

Será la primera vez que Carlos Alcaraz y Etcheverry se vean las caras en un torneo profesional. La única vez que se han enfrentado estos dos tenistas ha sido en cuartos de final del Challenger de Trieste en 2020, torneo disputado también sobre tierra batida. En aquella ocasión, la victoria fue para el español (7-6 y 6-3), que acabó levantando el título en tierras italianas.

Etcheverry viene de superar a un combativo Terence Atmane, contra el que remontó un set en contra para acabar imponiéndose en el tercero y citarse con Alcaraz en octavos. El encuentro se podrá seguir a través de Movistar+ y en OKDIARIO, donde te contaremos todo lo que suceda durante este duelo en la arcilla de Montecarlo. Ambos tenistas saltarán a la pista una vez termine el encuentro entre Sinner y Machac.

Carlos Alcaraz – Etcheverry, en directo hoy: octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo